LE ASPETTATIVE DEI TECNICI

Costantino Fabiani, Bf Sport

Simone Patacchiola, Cantalice

Fabiani

Patacchiola

Fabiani

Patacchiola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Gudini di Rieti è già clima derby. Dopodomani, domenica 15 settembre, alle 11 si alza il sipario sulla gara tra la neopromossa Bf Sport e l’esperta Cantalice. Storie completamente diverse avvolgono le due compagini: la prima non ha mai disputato un campionato di Promozione ma al suo debutto è uscita vincitrice sul campo del Vicovaro (0-1), il Cantalice invece ha una ricca storia in questo campionato ma nella sua prima giornata ha deluso le aspettative perdendo 2-0 in casa con la Vis Subiaco.Sarà un derby ricco di significato per tutti gli ex che faranno parte della gara: da Monaco a Cianetti, da Piras a Mattei ma anche Fosso e Tiengo che ora vestono la casacca giallonera. Per il Cantalice solo Alessandrini, ma infortunato, sarà un ex. Derby di spessore anche tra i tecnici in panchina: Costantino Fabiani e Simone Patacchiola dovranno prendere le decisioni più importanti.«Un derby di Promozione che rimane sempre affascinante. Per noi è il primo e lo giocheremo nella prima partita in casa. Loro sono più esperti, e hanno una bella rosa. Il Cantalice è una società storica. Personalmente ogni partita la vivo e la preparo in modo diverso, questa è la prima in casa, la prima storica partita della Bf Sport tra il nostro pubblico e la vivrò come tutte le partite importanti. Noi vogliamo fare bene come vorrà fare bene il Cantalice».«Sarà una partita come le altre dove la posta in palio saranno i tre punti. Noi veniamo da una sconfitta interna e il nostro obiettivo sarà sicuramente la vittoria».«Il loro gruppo. Il Cantalice è la storia della Promozione reatina e partiranno con il pronostico a loro favore ma noi saremo la terribile matricola. Hanno tutti giocatori molto bravi, a me piacciono tanto Beccarini, Agnesi e Accardo. Questi tre li toglierei volentieri».«Bf Sport è una squadra secondo me da vertice ma al momento non dobbiamo avere nessuna paura. Rispetto sicuramente si, sappiamo che è un avversario molto tosto e competitivo ma andremo lì e ci giocheremo la nostra partita. È una squadra composta da individualità importanti e con un’ampia scelta di giocatori quindi massima attenzione su tutti».«Sicuramente sceglierò chi è il più in forma e che si allena al meglio. In serata avrò le idee più chiare. Gianluca Fabiani è nella rosa dei 22, sarà a disposizione e si è allenato bene ma speriamo non giochi. Se stanno bene i ragazzi non giocherà. Non deve essere una consuetudine. Stiamo optando per Cann (ex giallonero nella precedente stagione) che al momento si sta allenando ma non ha ancora firmato».«Sarà una gara dura e difficile perché come detto le assenze sono numerose. Anche l’espulsione di Panitti domenica scorsa si sentirà. Per noi è una pedina fondamentale e non sarà presente. La mia squadra è composta anche da altri giocatori e chi verrà chiamato in causa dovrà dimostrare di meritare il posto».