RIETI - Il Cantalice conquista il derby di Promzoione in casa della Bf Sport: al Gudini termina 0-1. Nonostante il caldo della mattinata, oltre 300 spettatori hanno seguito il match: numeri molto alti per la categoria. La partita è iniziata osservando un minuto di raccoglimento in ricordo di Alfredo "Pepo" Battella, deceduto giovedì scorso.



LA GARA

Match equilibrato soprattutto durante la prima frazione di gioco che vede anche i due tecnici, Fabiani e Patacchiola, molto attivi in panchina. Poche azioni da registrare: il Cantalice pressa alto per 20’ senza creare azioni pericolose, nella seconda metà la Bf Sport alza il baricentro ma senza scalfire la difesa biancorossa. Al 34’ uno schema su punizione porta Cavallari al tiro ma in risposta trova un grande Pezzotti che mette in angolo, sul corner Grillo colpisce di testa ma manda la sfera sul fondo.

Nella ripresa squadre più lunghe che cercano il gol. Passano solo 3’ quando Franck dopo aver fatto metà campo palla al piede mette la palla in mezzo per Accardo che di destro, non il suo piede, colpisce la Bf Sport. Quest’ultima pochi minuti dopo ci prova con Tiengo e col subentrato Monaco che però non impensieriscono Pezzotti. Nel finale Santarelli dopo un ottimo scambio con Agostini si trova davanti a Bianchetti che però si fa trovare reattivo.

Termina tra gli applausi: il Cantalice porta a casa i primi tre punti in un derby vibrante in cui ha vinto anche il fair play.

I COMMENTI

Costantino Fabiani, tecnico Bf Sport

«Sul gol credo che la palla sia uscita, lo zero a zero era sicuramente il risultato più giusto per quello che entrambe le formazioni hanno creato. Abbiamo avuto le stesse occasioni ma noi più pallino del gioco. Noi potevamo fare certamente meglio».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Vittoria dei ragazzi e del gruppo perché sono stati capaci di saper soffrire e di voler raggiungere i tre punti per noi fondamentali. A questa vittoria ci tenevamo particolarmente perché era un derby. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno messo il cuore in una gara contro una formazione ben attrezzata. Il merito è tutto il loro».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso, Fabiani (5’st Monaco), Tolomei, Grillo, Cianetti, Ciaramelletti, Piras (35’ st Di Loreto), Tiengo (5’ st Di Casimirro) , Cavallari, Mattei (31’ st Cardini). A disp. Alesse, De Bona, Casciani, Cresta, Grifoni. All. Fabiani

Cantalice: Pezzotti, D’Ippolito, Agnesi, Mostarda, Bengala, Maccioni, Franck, Santarelli, Agostini (44’ st Mai), Beccarini, Accardo (30’ st Camilli). A disp. Miriello, Rossi, Bonifazi, Ferretti, Fusacchia, Provaroni, Laurenti. All. Patacchiola

Arbitro: Trebbi di Roma 1 (Cavuti di Roma 2 e Garcea di Roma 1)

Reti: 5' st Accardo

Note: ammoniti Cianetti, Piras, Fosso, Santarelli; spettatori 350 circa.

Ultimo aggiornamento: 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA