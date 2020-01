RIETI - Dalla nebbia e dalle basse temperature del Gudini ne esce vincitrice la Bf Sport (26 punti) che supera per 3-1 Amatrice (16). Un bella cornice di pubblico ad ammirare un derby pieno di emozioni, tra i tanti anche il consigliere regionale Sergio Pirozzi a osservare la sua Amatrice. Grave infortunio per Gianmarco Cardini della Bf Sport (altro servizio su www.ilmessaggero.it/RIETI)



IL PRIMO TEMPO

Tra i padroni di casa, schierati in casacca giallonera, assenti gli squalificati Tolomei e Cavallari, tra le fila ospiti, in muta rossoblù, Pica e Recchia infortunati. Parte forte le Bf che si fa sentire presente sul piano della cattiveria agonistica, Cianetti viene ammonito dopo soli 2’. Dopo due ottime conclusioni di Monaco e Grifoni nei primi 10’, la gara rimane equilibrata ed è Amatrice ad avere le occasioni più nitide. Il duo Colangeli-Gianfelice mette sotto pressione la retroguardia giallonera ed è Bianchetti a salvare il risultato. Gara che presenta comunque tanti errori da parte delle due formazioni nel palleggio. Nel miglior momento degli ospiti esce fuori la Bf Sport: prima Matteo Dionisi, alla prima da titolare dopo otto mesi di inattività calcistica, non trova il gol a due passi dalla porta, poi nei minuti di recupero arriva il vantaggio dei padroni di casa: Monaco, su assist del 2002 Piras, all’interno della piccola area di rigore non fa altro che piazzare la palla in rete.

LA RIPRESA

La ripresa prosegue sulla falsariga del primo tempo. Pezzotti più volte non trova la porta ma sfiora soltanto la traversa mentre Bianchetti continua a essere provvidenziale nelle occasioni di un agguerrito Amatrice che al 18’ trova il pareggio: Pezzotti pesca Colangeli in area che di testa batte un incolpevole Bianchetti. La Bf non accusa il colpo e dopo solo un minuto ecco il 2-1: Grifoni mette in mezzo una grande palla per Piras che al volo mette la palla dove Pantarotto non può arrivare. I rossoblù continuano comunque ad attaccare, alzano il baricentro, Colangeli e D’Amelia ci provano dalla distanza. Al 35’ Monaco colpisce la traversa e Pezzotti dal lato opposto su punizione trova solo il palo. Nei minuti di recupero ecco ancora Monaco in ottima forma: il numero 9 lanciato da Grifoni si ritrova solo davanti a Pantarotto e non fa altro che piazzare. Poco dopo il triplice fischio.

I COMMENTI

Andrea Rogai, tecnico Bf Sport: «Non una delle nostre migliori prestazioni. Venivamo da cinque sconfitte consecutive dopo avevamo espresso un buon calcio. Oggi la prestazione non c’è stata ma è arrivato un grande risultato».

Romeo Bucci, tecnico Amatrice: «Questo è il calcio. Tre gol in due azioni, sono stati bravi a capitalizzare. Noi abbiamo tirato molte volte e di fronte c’è stato un grande portiere che ha fatto miracoli. Ai punti non meritavamo di perdere, queste sono partite fondamentali per la salvezza. Adesso dovrò fare del mio meglio per tirare su il morale».

IL TABELLINO

Bf Sport: Bianchetti, Fosso (10’ st Cardini, 36’ st Pengili), Di Loreto, Cianetti, Salvi, De Gennaro, Casciani, Grifoni, Monaco, Dionisi(15’st Cresta), Piras(43’ st Di Casimirro). A disp. D’Olimpo, Grillo, Laurenti, Cresta, Cardini, Pengili, Di Casimirro. All Rogai

Amatrice: Pantarotto, Fabiani (45’ st Bucci), Cenfi (20’st Scardaoni), Brucchietti, Vitale, D’Amelia, S.Pietrangeli (12’st Dolce), Bengala (24’st Jobe), Colangeli, Gianfelice (35’st Masci), Pezzotti. A disp. Sacco, T.Pietrangeli, D’Alfonsi, Bucci, Pirozzi, Masci, Dolce, Jobe, Scardoni. All Bucci

Arbitro: Valzano di Roma 1 (Poggetti di Roma 1 e Nardozi di Roma 1)

Reti: 47’ pt, 48’ st Monaco, 18’ st Colangeli, 19’ st Piras

Note: ammoniti Cianetti, Piras, Monaco (B), Fabiani, Pezzotti (A); spettatori 150 circa; recupero: 2’-5’

