RIETI - La Bf Sport esonera il tecnico Costantino Fabiani, insieme a lui non farà parte del club giallonero il ds e suo fratello Gianluca. Questa è la decisione presa nelle ultime ore dalla società che, non soddisfatta del ruolino del tecnico di San Filippo, cinque vittorie, un pareggio, quattro sconfitte e l’uscita dalla Coppa Italia contro il Cantalice, decide di non affidarsi più ai due Fabiani che da luglio vestivano con onore la maglia della Bf Sport.Sulla panchina giallonera arriva Andrea Rogai. Quest’ultimo, 41 anni ed ex difensore del Rieti, è stato chiamato per far meglio del suo predecessore che in dieci gare ha raccolto 16 punti. Rogai non ha mai avuto esperienze tra i “grandi”. Nel suo passato è stato allenatore delle giovanili di Rieti, Sambenedettese e Cantalice.Le parole dell’amministratore delegato Federico Savi: «Abbiamo preso questa decisione perché nel corso degli ultimi giorni abbiamo constatato che c’era attrito tra allenatore e giocatori. Alcuni di questiultimi non si trovano in accordo con le decisioni, con gli allenamenti decisi dal precedente allenatore. Io, insieme a Tonino Ciaramelletti, dovevamo dare un segnale di presenza agli spogliatoi e così è stato. Dispiace per la decisione presa, ringraziamo Costantino e Gianluca per quello che hanno fatto».Perché proprio Rogai come guida tecnica?«Andrea è un giovane - replica Savi - sappiamo che ha sempre allenato le giovanili di diverse squadre e come tale può essere importante per una squadra giovane come la nostra. Speriamo lui riunisca lo spogliatoio e ricompatti la squadra».