RIETI - La Bf Sport ha ufficializzato il centrocampista Emanuele Cianetti: «La società comunica ufficialmente che quest’anno Emanuele Cianetti vestirà la maglia giallonera. Ottimo colpo di Gianluca Fabiani che mette a disposizione del mister uno dei più forti centrocampisti reatini». Il classe ’88 ex Rieti negli ultimi tre anni ha indossato la maglia del Cantalice (Promozione).«Sicuramente quelli trascorsi al Cantalice sono stati due anni e mezzo meravigliosi. Il terzo anno non si è concluso perché purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto. Comunque c’è sempre stato un gruppo speciale di amici prima di tutto».«Inizio questa nuova avventura con molto entusiasmo. La squadra è buona e ci sono dei giovani veramente ottimi e anche grazie a loro potremmo toglierci qualche soddisfazione».«Sono felicissimo di trovare Costantino come allenatore, mi trovo molto a mio agio con lui, ma il merito è anche di tutto lo staff».