BASKET CONTIGLIANO

BABADOOK&FRIENDS

RIETI - Venerdì di riscatto per le due reatine di Promozione, entrambe vincono le rispettive gara 2, portandosi 1-1 nella serie. Si giocheranno l’accesso alle final four il 12 e 13 maggio, lontane dai propri palazzetti, ma pronte per ritrovarsi alle finali regionali.Contigliano supera Soriano, termina 72-50. Una vera battaglia, ben condotta dagli amarantocelesti, che dopo un primo tempo di sostanziale equilibrio, dilagano nella ripresa, portando la serie sul 1-1. La sfida di venerdì è stata l’ultima partita interna al PalaGrezza per capitan Turani, che al termine della stagione lascerà il basket giocato. Per gli uomini di Brunelli, sarà dunque decisiva gara 3 a Soriano, in programma il 13 maggio, mentre sull’ultimo successo il tecnico afferma: «Bella prova di squadra, portata a casa con grande determinazione, grazie anche a un’attenta difesa. Al rientro in campo siamo entrati in campo più concreti, abbiamo alzato l’intensità difensiva e abbiamo iniziato a produrre. Sugli scudi Gabriele Turani, prima della gara, ci ha ufficializzato che era la sua ultima partita tra le mura casalinghe. A lui va un grazie, per questi quattro anni, ha dato tanto, gli devo moltissimo e questo mi emoziona, per la passione, la voglia e la grande volontà che ci ha messo. Grazie anche ai ragazzi, per l’impegno messo in campo».Pareggiano i conti i Babadook&Friends, che superano la Virtus Bastia, 58-53 il punteggio finale, con la serie ferma sul 1-1. I reatini si riscattano dopo il passo falso del debutto e tra le mura amiche del PalaItis tornano in corsa nella serie. Ora per la compagine giallonera c’è tempo per preparare al meglio la sfida del 12 maggio, che decreterà la vincente della serie, garantendo la qualificazione alle Final Four. In vista dell’ultima gara contro Bastia, coach Marchione afferma: «Per vincere questa serie playoff contro Bastia, servirà restare concentrati, non commettendo errori che in campionato potevano essere recuperati. Adesso abbiamo gara 3 domenica 12 alle 18.30 a Bastia e se vogliamo conquistare le final four dovremmo essere perfetti e lottare su ogni pallone».