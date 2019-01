Ultimo aggiornamento: 15:57

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (7 punti) non vede la luce in fondo al tunnel. Viene sconfitta per 3 a 0 sul campo dell’Atletico Zagarolo (23), risultato pesante ma che vede però margini di miglioramento. La gara rimane in parità fino al 35’ della seconda frazione di gioco poi un rigore dubbio beffa i gialloverdi. Grillo, autore del rigore viene poi espulso e gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per i restanti minuti di gioco quando per recuperare lo svantaggio subiscono le restanti reti dei padroni di casa.«C’è ancora da lavorare ed è ovvio ma il risultato lascia il tempo che trova - le prime parole di mister Roberto Pompili - abbiamo disputato una grande partita. I ragazzi hanno giocato bene e fatto tanti chilometri in mezzo al campo. Perdere una partita così ci lascia molto demoralizzati».Per il nuovo tecnico molto è ancora da fare ma la strada da percorrere è quella giusta. I gialloverdi al termine delle gare d'andata sono ultimi nel girone. Ora testa alle diciassette di ritorno per cercare la salvezza. Domenica un altro duro match: la trasferta sul campo della lanciatissima Tivoli (30), oggi vincitrice a Passo Corese (22).