RIETI - Un Passo Corese (24 punti) tra alti e bassi non porta a casa i tre punti. Tra le mura dell’Atletico Zagarolo (23) termina 1 a 0. I coresini gestiscono la gara per 90’ ma nel recupero ecco il vantaggio romano. La gara vede azioni manovrate dai bianconeri ma non concluse in rete anche per un po’ di sfortuna come sulla traversa da colpita da Terracina. Al 91’ sull’unico tiro dei padroni di casa arriva il gol con Di Mugno, pochi minuti più tardi il triplice fischio. Termina così la XV giornata dei coresini.«Il pareggio era il risultato più giusto ma se in campo c’era una squadra che doveva vincere quella era sicuramente la nostra - dice mister Fabrizio Bnenigni - non abbiamo disputato la miglior partita ma non meritavamo la sconfitta. Forse c’è stata qualche ingenuità nel recupero per andare a vincerla e invece l’abbiamo persa».Una disattenzione costa cara ai bianconeri che da martedì tornano tra le mura amiche solo per gli allenamenti. Domenica 23 altro match fuori dalle mura amiche questa volta in casa della Maglianese (22) per un derby che anticipa la sosta natalizia.