© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (26 punti) fa il colpo aspettato: termina 0 a 2 in favore dei sabini sul campo dell’Atletico Zagarolo (31). Vittoria utile ai ragazzi di mister Lucà che superano il Settebagni (25) ed escono fuori dalla zona playout. Gara dominata in lungo e in largo dei giallorossi che nonostante fuori dalle mura amiche esprimono un gran gioco.La prima frazione di gioco termina 0-0 ma molte le occasioni per la Maglianese che però non vengono sfruttate. Nella ripresa le sorti del gioco non cambiano, gli ospiti si spingono in avanti ed al 12’ ecco il vantaggio: proprio l’allenatore-giocatore Lucà su calcio piazzato trova Di Gennaro che di testa gonfia la rete. La Maglianese non molla e al 30’ sigla il raddoppio con il capitano Fabio Giuliani. A 10’ dal termine l’Atletico Zagarolo rimane anche in dieci. Termina così la VII giornata di ritorno per i sabini.Commenta la gara il tecnico Massimo Lucà: «Gara dominata e gestita molto bene. Potevamo allungare di molto il risultato per le tante occasioni. Partita controllata e senza rischiare. Pensiamo a noi e giochiamo sempre come oggi».Per la Maglianese la salita non termina qui, domenica prossima al comunale di Magliano arriva la corazzata Tivoli (48) sconfitta oggi dal Palestrina (38).