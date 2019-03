© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (40 punti) viene sconfitto per 2 a 0 sul campo dell’Atletico Zagarolo (34). Partita equilibrata che vede entrambi le reti subite per episodi. La sconfitta fa mollare la presa sui playoff.La gara gestita dei reatini, sembra partita con il piede giusto: al 15’ circa del primo tempo Monaco colpisce il palo. Sul capovolgimento di fronte i padroni di casa approfittano di una incertezza della difesa biancorossa e si portano in vantaggio. Al 20’ è 1 a 0. Poche azioni nel corso dei restanti minuti per l’Atletico Zagarolo che sfrutta bene le ripartenze difendendosi con ordine.Nella ripresa a 15 minuti dal termine i romani sfruttano un retropassaggio imperfetto di Cianetti e raddoppiano il vantaggio. Sul 2 a 0 Pezzotti para il suo ennesimo rigore. Termina così dopo il triplice fischio.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Partita caratterizzata da episodi. Per la prestazione svolta in campo, il pareggio era il risultato più giusto, questo è un risultato che ci penalizza».Dura la sconfitta per il Cantalice ma poco il tempo per i rimpianti: domenica al Ramacogi arriva la capolista Tivoli (54).