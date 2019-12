© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A sei giorni dalla chiusura del mercato invernale (23 dicembre ore 19), l’Amatrice inizia a fare sul serio. Per i rossoblù, il nuovo ds Gianluca Fabiani entra nella parte e rivoluziona gran parte della squadra. Sette gli ultimi ingaggi dell’ex ds giallonero che porta qualità e quantità alla corte di mister Romeo Bucci.Il primo è Angelo Brucchietti, difensore centrale classe ’98 ha già disputato la gara di domenica scorsa contro il Nomentum(0-0). Il giovane, proveniente dal vivaio del Rieti, ha indossato le maglie di Poggio Fidoni e Petrignano (Promozione Umbra).Sempre dal Petrignano, arriva Andrea Bucarelli. Anche lui difensore centrale è un classe ’89 che porterà sicuramente la giusta esperienza all’interno dello spogliatoio rossoblù.Dal Cantalice ecco Alex Bengala, centrocampista ’98 di tanta quantità. Il giovane è un ex Sambenedettese, Nuorese, Livorno e Prato. Acquisto di spessore da parte del ds Fabiani.Dalla Spes Poggio Fidoni arriva Cosimo Recchia: attaccante classe ’93 andrà a rimpolpare un reparto fondamentale per la squadra di mister Bucci.Tra gli under, importanti per la categoria, indosserà la casacca rossoblù Davide Santonastaso. Classe ’99 proveniente dal Torrenova (Promozione Laziale) ricopre il ruolo di difensore sia centrale che terzino.Altro under, molto conosciuto sia per il suo trascorso nella Berretti del Rieti sia per la parentela con il ds Fabiani, è Luca Fabiani. Centrocampista classe 2000, può ricoprire anche il ruolo di difensore centrale.Ultimo ingaggio in casa Amatrice è Federico Pirozzi, giovane centrocampista classe 2001 proveniente dell’Atletico Ascoli (Promozione Marche).In uscita dall’Amatrice: Ciogli Matteo, Onesti Alessandro e Tulio Medici.