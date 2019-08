Ultimo aggiornamento: 10:34

RIETI - L’Amatrice è pronta agli ultimi nove giorni di preparazione prima dell’8 settembre, data in cui sfiderà il Passo Corese. Discreti gli ultimi test svolti: lo scorso mercoledì la formazione di mister Romeo Bucci ha pareggiato 1-1 con il Pizzoli (Promozione abruzzese), in gol per i rossoblù il neo acquisto classe 2002 Luca Polidori. Due pareggi nelle ultime due uscite considerato anche lo 0-0 col Monte Mario di domenica scorsa.La prossima uscita è programmata per domenica 1° settembre alle 18. L’Amatrice giocherà sul campo “Le Fonti” di Monte San Savino per il triangolare intitolato “Un urlo contro il terremoto”. Le altre due compagni che andranno ad affrontare il club reatino saranno Sansovino (Eccellenza Toscana) e la Berretti dell’Arezzo in due match che dureranno 45’ a tempo. La gara iniziale sarà Sansovino-Arezzo poi spazio all’Amatrice. L’intero incasso della gara sarà devoluto alla città di Amatrice.«Ci sono segnali positivi come altri negativi sui quali lavorare ma la squadra è in crescita. Abbiamo dei nuovi innesti rispetto alla scorsa stagione e abbiamo bisogno di tempo per farli amalgamare all’interno del gruppo. Come ripeto è aumentata l’alchimia calcistica tra i vari giocatori e ciò aumenta stando in mezzo al campo. Non riusciamo ancora a esprimere il gioco che vorrei, sia come costruzione sia in fase difensiva, ma miglioreremo col tempo. Quello che ho chiesto ai ragazzi mercoledì è giocare per divertirsi e farmi avere delle indicazioni. Il risultato conta poco: volevo applicazione e voglia, volevo che giocassero liberi mentalmente. Stesse cose vorrò domenica quando andremo ad affrontare il triangolare in Toscana. Queste gare mi serviranno per verificare under e modulo col quale giocare, anche in funzione dell’under. L'ultima amichevole la giocheremo mercoledì 4 settembre: un test in casa col Cesaproba (Prima categoria abruzzese) prima dell'esordio sul campo del Passo Corese contro la squadra di mister Fabrizio Benigni, nostro amico. C’è l’entusiasmo giusto».«Il girone immaginavo fosse questo, ho acquisito notizie su qualche formazione romana ma queste lasciano il tempo che trovano. La scorsa stagione è stata caratterizzata dalla presenza della Tivoli che ha stravinto mentre questo campionato sarà molto equilibrato. Andremo la prima a Passo Corese poi due in casa con due buoni formazioni che sono Vicovaro e Bf Sport».