RIETI - L’Amatrice prosegue senza sosta il ritiro precampionato. Per stare al pari delle avversarie serve migliorare la rosa e il ds Patrizio Paolini ne è consapevole: «Nei prossimi giorni andremo a completare la rosa con un paio di acquisti importanti, forse anche tre. Da qualche giorno il gruppo è quasi al completo e i nuovi arrivati si sono inseriti molto bene all’interno dello stesso. Ora abbiamo in programma quattro amichevoli di cui la prima domenica mattina». Dopo gli ingaggi di Pezzotti e Scardaoni arrivano altre due novità.Con Simone Santarelli si conclude il tris di portieri a disposizione del tecnico Romeo Bucci. Tante l’esperienza del classe ’88 che è cresciuto nelle giovanili della Lazio, successivamente ha indossato le maglie del Foggia, Floriana, Lupa Frascati, Spes Poggio Fidoni fino a concludere la sua ultima stagione al Capradosso. Durante la prossima stagione vestirà quella rossoblù dell’Amatrice.Tulio Medici Macedo Carvalho è la seconda novità. Difensore centrale brasiliano è un classe ’95 che nella scorsa stagione era in forza all'Orrolese (Promozione sarda), precedentemente al Marinhas in Terza divisione portoghese. «Molto forte fisicamente va a rimpiazzare il mancato trasferimento di Stefano Panitti», afferma Paolini.