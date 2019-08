RIETI - L’Amatrice ha svolto ieri pomeriggio, 8 agosto, il primo giorno di allenamento. Pochi i volti nuovi visti al campo “Tilesi” ma ottime le qualità in campo per disputare al meglio la Promozione (al via l’8 settembre).



LE ASPETTATIVE

Il tecnico Romeo Bucci: «La società ci ha fatto la gradita sorpresa di portare la coppa vinta dalla Lazio in Coppa Italia poi è iniziata la preparazione. È stata come il primo giorno di scuola, siamo ripartiti consapevoli che questa stagione sarà una categoria diversa, servirà impegno e sacrificio di tutti per raggiungere i risultati».

Già tre uscite nel precampionato, altre amichevoli?

«Il 17 agosto al Tilesi col Codelico. È una squadra veneta che dopo il sisma ci ha aiutato molto, abbiamo instaurato un legame di fratellanza. In concomitanza della amichevole che si terrà alle 17:30, alle 21 ci sarà la presentazione di tutta la società e della nuova stagione, dalla prima squadra al settore giovanile. Il 25 con il Montemario sempre ad Amatrice. Poi con Ovindoli in data da programmare ed infine il 4 con Cesaproba. Vedremo cosa possiamo fare prima di ferragosto, probabilmente il 13 o il 14 faremo un partita tra di noi”.

LA ROSA

Portieri: Yuri Pantarotto (1996, confermato), Federico Sacco (1973, confermato)

Difensori: Augusto Pica (1990, confermato), Daniele Vitale (1987, confermato), Paolo Cenfi (1998, confermato), Tommaso Petrangeli (1998, confermato), Stefano Panitti (1991, dal Cantalice), Michael Micarelli (2000, dall’Alba Sant’Elia).

Centrocampisti: Francesco D’amelia (1986, confermato), Antonio Masci (1994, confermato), Alessandro Onesti (1982, confermato), Simone Pezzotti (1999, dall’Amiternina), Aleandro Bucci (2000, confermato).

Attaccanti: Matteo Ciogli (1985, confermato), Simone Colangeli (1994, confermato), Simone Gianfelice (1991 confermato), Simone Petrangeli (2001, confermato), Mattia Scardaoni (1994, dall’Alba Sant’Elia), Michelangelo D’Alfonsi (1999, dal Passo Corese).

LO STAFF

Allenatore: Romeo Bucci (confermato)

Preparatore dei portieri: Federico Sacco (confermato)

Preparatore atletico: Luca Di Santo (confermato)

Fisioterapista: Diego Sebastiani (confermato)

© RIPRODUZIONE RISERVATA