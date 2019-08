IL SETTORE GIOVANILE

RIETI - Pronti via, la stagione della matricola Amatrice in Promozione prende inizio oggi, giovedì 8 agosto, alle 17. Il club si allenerà, come solito, al campo “Tilesi” sotto la guida attenta di mister Romeo Bucci. Il ds Patrizio Paolini illustra quanto fato fino ad ora mettendo sul piatto anche le aspettative e i progetti futuri.«Inizieremo oggi la preparazione - afferma Paolini - faremo una piccola riunione con giocatori, staff e dirigenza. Abbiamo riconfermato gran parte del gruppo storico, alcuni con noi da tre stagioni fa. Ovviamente abbiamo fatto qualche ritocco con giocatori di categoria. Stiamo facendo questo anche per la prossima stagione in Promozione. La categoria ci dà lustro. Rinverdiamo gli anni passati dove in campo addirittura ero presente anche io. I ritocchi che sono stati fatti ormai si conoscono: Simone Pezzotti, Mattia Scardaoni e manca solo la firma per Stefano Panitti. Dobbiamo intervenire sugli under che questa stagione dovranno giocare, alcuni sono stati presi in casa altri saranno oggetto di mercato nei prossimi giorni. Siamo a lavoro nel bacino reatino».«Vogliamo onorare al massimo questo campionato con una squadra molto giovane ma ambiziosa. Lo scorso anno abbiamo compiuto numerosi sforzi che sono stati ripagati anche se attraverso il ripescaggio. Siamo ambiziosi pure per questa nuova stagione. Non pretendiamo di vincere il campionato ma daremo il massimo».«Ci siamo strutturati in maniera importante anche sul settore giovanile che sarà guidato da Massimo Petrucci».Le parole del responsabile del settore giovanile Massimo Petrucci: «Il nostro obiettivo principale è quello di creare un gruppo di ragazzi affiatato e coeso nel quale possano divertirsi. Ovviamente sarà anche un modo per impiegare il tempo ad Amatrice dopo lo studio. Il secondo obiettivo è quello sportivo: abbiamo preso un nuovo allenatore che guiderà tutte le squadre giovanili, al momento dal 2006 ai 2009. Cerchiamo di far migliorare tutti. Allestiremo gli Esordienti under 14 con la deroga al fine di inserire ragazzi 2007 e 2005 perché i nostri numeri sono limitati. Poi vediamo di riuscire completare una squadra di 2008-2009. Il nuovo allenatore è Marco Desideri che era precedentemente a Cantalice».