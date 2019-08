© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice Calcio, forte del ripescaggio, programma la prossima stagione. Le tre promozioni in consecutivi hanno portato numerosi cambiamenti sul fronte giocatori, non ultimi quindi saranno quelli derivanti dal campionato di Promozione al via l’8 settembre. La formazione rossoblù non si è fatta trovare comunque impreparata e già nei giorni scorsi ha effettuato test di spessore, l’ultimo proprio con il Rieti (terminato 1-10).«Dopo la gara con il Frosinone, svolta per loro dopo soli due giorni di ritiro, possiamo dire che il Rieti portava una intensità di calcio maggiore. La partita è stata un po’ condizionata dai primi due gol subiti in avvio. Forse eravamo con la testa ancora a festeggiare la Promozione ma ci può stare, non sono queste le partite che si devono vincere. Per noi è stata l’occasione per rivederci dopo la notizia del ripescaggio. Nonostante il risultato, abbiamo anche fatto gol su azione, preso una traversa e non è poco contro una squadra professionistica. Non è un alibi, ma ero a corto di giocatori. Non come qualità ma come quantità, gli ultimi dieci minuti eravamo stremati. Fortunatamente è andata bene, nessuno si è fatto male e tutti si sono divertiti. È stata una bella serata».«Inizieremo l’8 agosto qui al Tilesi di Amatrice. Saranno riconfermati quasi tutti i giocatori della scorsa stagione: da Ciogli a Onesti, poi Gianfelice, Colangeli, Pica e Vitale. Qualcuno sta con me dalla Terza categoria come Pantarotto e Bucci. Sono stati riconfermati anche i due fratelli Petrangeli, uno dei due è anche under (2001). Tra le novità invece si sono Simone Pezzotti, centrocampista classe ’99 ex Rieti e Amiternina, Stefano Panitti difensore centrale del Cantalice e Mattia Scardaoni dall’Alba Sant’Elia, un buon giocatore. È tornato Maikell Micarelli un 2000 che era in prestito all’Alba».«Sicuramente, non vogliamo coprire reparti in particolare, la rosa c’è anche se corta ma vogliamo cercare tre o quattro under. I giovani devono giocare e questi al momento hanno la priorità. Cerchiamo anche un portiere under che si possa alternare con Pantarotto e Sacco. Queste sono le strategie di mercato del nostro direttore sportivo Patrizio Paolini che essendo a Rieti ha un bacino di giocatori molto ampio».