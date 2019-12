LA GARA

RIETI - Davanti al pubblico del Tilesi, Amatrice (10 punti) torna al successo: 3-2 contro la Novauto Pro Roma (15). Primi tre punti per mister Marco Desideri al debutto in panchina al posto dell'esonerato Romeo Bucci.L’Amatrice parte subito forte: al 10’ passa in vantaggio con Colangeli, il classe ’97 su rigore porta i suoi sull’1-0. Il rigore accende le proteste degli ospiti: un giocatore romano viene espulso e i padroni di casa proseguono la gara in superiorità numerica. Passano altri 10’ quando ancora Colangeli su ribattuta sigla la sua doppietta personale. Primo tempo nelle mani dei rossoblù che cercano di chiudere la partita con Pezzotti e D’Amelia con tiri che escono di poco fuori.Nella ripresa scende la concentrazione dell’Amatrice che subisce prima il gol ospite intorno al 15’ poi Pezzotti fa il 3-1. Intorno al 30esimo viene espulso Vitale per somma di ammonizioni e il match prosegue in dieci contro dieci. La Novauto non molla e al 40’ accorcia nel distanze ma al triplice fischio è 3-2 per la formazione amatriciana.Il presidente dell’Amatrice Tito Capriccioli: «Sono molto soddisfatto della prestazione e del risultato. Serviva un segnale, questo è stato dato e la squadra ha risposto bene. In settimana faremo anche altre valutazioni, si apre il mercato e vedremo cosa fare».