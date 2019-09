© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I rossoblù dell’Amatrice escono vincitori del triangolare giocato sul campo “Le Fonti” di Monte San Savino (Arezzo). I reatini battono 1-0 la Berretti dell’Arezzo grazie al gol del brasiliano Tulio Carvalho, mentre nei secondi 45’ pareggiano per 1-1 (in gol Scardaoni) col Sansovino (Eccellenza toscana) vincendo poi ai rigori per 5-4.Dopo gli ultimi due pareggi arriva una doppia vittoria per i ragazzi di mister Romeo Bucci. Ultima amichevole dopodomani, mercoledì 4 settembre, alle 20: un test in casa col Cesaproba (Prima categoria abruzzese) prima dell'esordio sul campo del Passo Corese che probabilmente giocherà a Capena.Le parole di mister Romeo Bucci: «La squadra è in crescita, le gambe girano meglio. Sfrutteremo questa settimana per ottimizzare la velocità, la rapidità e trasformare i carichi di lavoro fatti durante la preparazione. Abbiamo l’ultima amichevole dopodomani col Cesaproba, poi ci prepariamo per affrontare la prima di campionato che per noi è come se fosse il primo giorno di scuola. È una categoria nuova e molti dei ragazzi sono con me dalla Terza categoria».