Romeo Bucci (Amatrice)

Costantino Fabiani (Bf Sport)

Simone Patacchiola (Cantalice)

Fabrizio Benigni (Passo Corese)

Bucci

Fabiani

Patacchiola

Benigni

Bucci

Fabiani

Patacchiola

Benigni

Bucci

Fabiani

Patacchiola

Benigni

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina la preparazione della quattro reatine in Promozione. Dopo circa un mese si concludono i test fisici e le amichevoli imposte dai quattro tecnici che ora vedono sempre più vicino l’inizio del campionato. Dopodomani, domenica 8 settembre, si alza il sipario sulla stagione 2019-20. Queste le risposte dei tecnici ai quattro quesiti posti da Il Messaggero.: «Sì, siamo riusciti a confermare alcuni ragazzi che sono con me da tre anni, sono arrivati elementi validi nei reparti in cui eravamo sguarniti».: «Sì, unico neo è un difensore centrale fuori quota. Al momento in quel ruolo ci sarà un giocatore esperto».: «Rispetto a quando siamo partititi, la società si è messa nel verso giusto e sta cercando di portare avanti gli ultimi innesti per fare un buon campionato».: «Sì, non è stato facile sostituire i vari giocatori che sono andati via ma sono arrivati un mix di ragazzi giovani ed esperti pronti a fare bene».: «Ottimo direi, buon impegno e voglia da parte di tutti».: «Direi 9, ho il 90% di presenze al campo. I ragazzi si sono allenati molto bene grazie allo staff e alla società».: «Un buon voto, i ragazzi si sono impegnati. Purtroppo molti hanno problemi fisici e stiamo cercando di portarli nella giusta condizione».: «Nonostante abbiamo iniziato molto presto e c’è stato qualche assente per ferie, tutti si sono allenati con costanza».: «Tutti mi parlano di un girone abbastanza livellato ma fra tutte sento parlare molto de La Rustica».: «Per me Riano, poi Vicovaro e infine Cantalice. Conosco molto bene queste formazioni».: «Potrebbe essere La Rustica ma anche ci sono anche Fiano Romano, Vicovaro e la stessa Bf Sport che ha giocatori importanti».: «Non vedo nette favorite ma un gruppo di squadre che può giocarsi il campionato: Vicovaro, Fiano Romano, La Rustica e Sant’Angelo Romano. Vorrei fare un in bocca al lupo alle reatine, e a Costantino, Simone e Romeo».: «Sono un debuttante in Promozione, non conosco giocatori di Roma ma su Rieti sicuramente Cavallari della Bf Sport mi ha impressionato molto».: «Sicuramente uno dei più bravi è Petrangeli, gioca con il Vicovaro».: «Non temo particolarmente qualcuno, voglio che i miei siano al massimo per giocarsela con tutti».: «Non sono solito a fare nomi, ci sono molte squadre attrezzate. Se devi farlo non ho dubbi: Giulio Pangallozzi, capocannoniere in carica».