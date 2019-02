Ultimo aggiornamento: 15:13

RIETI - Il Passo Corese (27 punti) non va oltre il pareggio con l’Accademia Calcio Roma (19): sul campo dei romani termina 1 a 1. Partono bene i coresini che trovano il gol del vantaggio con Italiano che al 25' della prima frazione di gioco porta i vantaggio i suoi con un tiro da fuori area. Allo scadere del primo tempo i bianconeri si portano in avanti con azioni concluse da Fiorentini e Giovannangelo che però non trovano lo specchio della porta. Nella ripresa l’Accademia reagisce e al 20’ trova il pareggio su calcio di rigore. Nulla da registrare per i restanti minuti di gioco.Commenta la gara mister Fabrizio Benigni: «Buona la prestazione dei ragazzi ma sono molto arrabbiato per gli errori arbitrali che per la seconda domenica consecutiva ci tolgono i tre punti. Sono amareggiato perché abbiamo subito il gol sempre su di un calcio di rigore inesistente, dovevamo trovare il doppio vantaggio e l’errore non sarebbe stato evidente. Loro sono bravi e giocano a calcio con tre ottime individualità. Peccato per non essere riusciti a trovare la vittoria per chiudere il discorso salvezza. Vorrei fare inoltre i complimenti alla Spes per essere riuscita a trovare la vittoria».Il Passo Corese resta a metà classifica ma vuole al più presto ritrovare la vittoria. Domenica 10 febbraio al Di Tommaso arriva il Settebagni.