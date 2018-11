© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (19 punti) espugna 2 a 0 il campo della Accademia Calcio Roma (8 punti) e sale in classifica dividendo i primi posti con le big del girone.Nella prima frazione di gioco salgono con carattere i giallorossi creando occasione poi non concretizzate. Fino alla mezz’ora quando in ripartenza Fabio Giuliani, su assist dell’allenatore-giocatore Lucà, sigla il meritato vantaggio. Nel finale del primo tempo il 2 a 0 poteva arrivare in azioni manovrate alla perfezione. Nella ripresa sempre la Maglianese impone il gioco. Nei minuti finali il classe ’99 Luca Giulani, trova un passaggio al millimetro per Popa che davanti al portiere incrocia il tiro del 2 a 0.«Abbiamo disputato la partita preparata in settimana e sono molto soddisfatto - afferma il tecnico Massimo Lucà - potevamo allungare il vantaggio con azione non finalizzate e con un rigore non concesso ma va bene così».Dunque, ottima prova della Maglianese che trova l’ennesimo risultato positivo. Da martedì a lavoro per la gara con il Licenza (8 punti) domenica 11 novembre.