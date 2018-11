© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (26 punti) crolla sul campo della Accademia Calcio Roma (14). Il risultato è di 5 a 2 per i romani ma i reatini restano in vetta. La gara inizia nel peggiore dei modi: al 10’ i gol dei padroni di casa che si portano prima sull’1 a 0 poi raddoppiano pochi minuti più tardi su rigore. Nel finale della prima frazione di gioco concentrazione e lucidità vengono a mancare e dopo un fallo di Cianetti, poi espulso, si accende una mischia, durante la quale anche Monaco viene espulso. I biancorossi in 9 per più di un’ora e le speranze di riprendere la gara calano drasticamente. Nel finale del primo tempo i padroni di casa rimangono i 10.Nella ripresa il Cantalice subisce anche terzo e quarto gol nei primi minuti. Beccarini e Suwareh alla mezz’ora siglano il 4 a 2. Sotto di due gol e in inferiorità numerica tutto sembra farsi più difficile del previsto e nel finale arriva anche il quinto gol dei padroni di casa.«Abbiamo approcciato malissimo la gara e la colpa del risultato è tutta la nostra, la mia prima di tutto - afferma il tecnico Simone Patacchiola - ci serve umiltà e oggi è mancata. Non ci sono scusanti».Risultato pesante e da digerire il più in fretta possibile per la gara di Coppa mercoledì 28 in casa del Vicovaro (17). In campionato il primo posto rimane inalterato: il Palestrina (26) viene infatti sconfitto in casa del Giardinetti (24).