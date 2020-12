Promorieti, vetrina online natalizia per le imprese: al via le candidature

RIETI - Una vetrina online che darà la possibilità a tutte le imprese della provincia di Rieti di essere visibili e raggiungibili da potenziali acquirenti per tutto il periodo natalizio. Questa la nuova iniziativa lanciata dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Rieti per conto dell’Ente camerale reatino e con il cofinanziamento di Unioncamere Lazio nell’ambito del progetto PromoRieti che si affianca – ampliando la platea dei destinatari - a quella dei temporary shop che animeranno il centro storico del capoluogo.

Per poter aderire è necessario essere in regola con il diritto annuale, scaricare la scheda di adesione disponibile al link http://www.ri.camcom.it/P42A4339C2505S2506/-PromoRieti-IV--edizione.htm, compilarla e rimandarla con tutte le informazioni richieste entro il giorno 12 dicembre 2020 alle ore 12 all’indirizzo email azienda.rieti@ri.camcom.it

Questa vetrina – che sarà attiva dal 12 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - rappresenta una delle novità dell’edizione 2020 di PromoRieti, ideata in considerazione della particolare situazione che le imprese del territorio stanno vivendo a causa delle misure di contenimento Covid, che hanno ristretto gli orari possibili per lo shopping ed in generale la mobilità delle persone.

Saranno ammesse sia le imprese già in possesso di un proprio e-commerce, che verrà richiamato all’interno della vetrina online, sia quelle che hanno solo negozi fisici: in ogni caso verranno valorizzati tutti i canali di comunicazione e contatto con i potenziali acquirenti, comprese le pagine social.

La partecipazione alla vetrina è gratuita ed è aperta alle imprese di tutti i settori economici.

Info: Azienda Speciale Centro Italia Rieti o Ufficio Promozione Camera di Commercio di Rieti al numero 0746/201364.

