RIETI - Cade tra le mura amiche il Cantalice e lascia la vetta al Palestrina. Il match con l’Atletico Zagarolo termina 1 a 2 in favore degli ospiti. Tanto rammarico e delusione per i tre punti lasciati in mano ai romani.La gara parte con il piedi giusto per i ragazzi di mister Patacchiola che vanno in vantaggio nella prima frazione di gioco con Suwareh. Nella ripresa gli ospiti siglano due gol in dieci minuti e passano in vantaggio. Nel finale gara il Cantalice prova a riversarsi nell’area dell’Atletico ma senza trovare il gol. Sicuramnete ha influito l'assenza di Monaco.«Siamo stati bravi nel primo tempo, andando in vantaggio e creando molte azioni pericolose - dice il tecnico Simone Patacchiola - nella ripresa non siamo scesi in campo. A parte un rigore che non ci è stato concesso e un finale di gara all’arrembaggio non abbiamo creato molto e la prestazione non mi ha soddisfatto. Ora pensiamo alla Coppa».Servono risultati positivi per i biancorossi, dopo la sconfitta incassata tutto si fa più difficile. Mercoledì al Ramagoci i sedicesimi di Coppa Italia contro il Vicovaro (oggi vincitore sul Salto Cicolano) alle 14:30 poi il campionato: domenica 4 novembre in casa della Tivoli.