di Andrea Giannini

RIETI - La X giornata di ritorno di Prima categoria vede la capolista Passo Corese difendere il primato tra le mura amiche contro un Montasola che giocherà soprattutto per l'onore vista la posizione tranquilla in classifica. Scandriglia reduce da due brutte sconfitte cerca di rimanere in scia, per il salto di categoria finale, contro un Capradosso rimaneggiato. Match decisivi per Velinia e Poggio Mirteto in chiave playout con i rispettivi avversari: Rebibbia e Poggio Nativo che con un’eventuale vittoria raggiungerebbero la parte alta della classifica, tornando in corsa per il terzo posto.



PROGRAMMA GARE, GIRONE C, X GIORNATA DI RITORNO

Passo Corese-Montasola (domenica 22, ore 11, arbitro Riccardo Ghinelli di Roma 2, andata 1-0)

Poggio Mirteto-Poggio Nativo (domenica 22, ore 11, arbitro Andrea Santilli di Rieti, andata 5-4)

Ginestra-Nomentum (domenica 22, ore 11, arbitro Davide Testoni di Ciampino, andata 1-4)

Atletico Roma-Grotti (domenica 22, ore 11, arbitro Marius Emilian Gherca di Albano Laziale, andata 1-0)

Alba Sant’Elia-Settebagni (domenica 22, ore 11, arbitro Silvio Settimi di Viterbo, andata 0-2)

Rebibbia-Velinia (domenica 22, ore 11, arbitro Daniele Carrone Tamburro di Tivoli, andata 5-0)

Selci-Atletico San Basilio (domenica 22, ore 16.30, arbitro Andrei Nechita di Tivoli, andata 0-7)

Scandriglia-Capradosso (domenica 22, ore 16.30, arbitro Luca Giovarruscio di Roma 2, andata 1-2)



CLASSIFICA

Passo Corese 49

Scandriglia 48

Settebagni 43

Atletico San Basilio 42

Nomentum e Capradosso 39

Atletico Roma 37

Rebibbia, Montasola e Poggio Nativo 36

Ginestra 33

Selci 25

Alba Sant’Elia e Grotti 19

Poggio Mirteto e Velinia 17

Sabato 21 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:27



