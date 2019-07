RIETI - Tra i campi profughi palestinesi c'è anche una reatina che lavora come volontaria: è Ilaria Nobili. Lavora con la Uisp è si fa promotrice di incontri interculturali.



E’ stata più volte nei campi profughi, l’ultimo viaggio è di questo inverno per il progetto di formazione «Promozione dei diritti dei minori e nuove opportunità di educazione informale», della Uisp con la Fondazione libanese Ghassan Kanafani, la Municipalità di Tiro, l’Ong Ctm, cofinanziato dal ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, ma anche con le raccolte fondi di Vivicittà.



