RIETI – Dopo un penultimo posto nel campionato Under 17 provinciale e un’ottava posizione nell’Under 15 reatino, per la Pro Calcio Studentesca è tempo di bilanci. Abbiamo parlato con Antonio Pilati e David Martellucci, tecnici rispettivamente dell’U17 e dell’U15, con i quali abbiamo fatto il punto sulla stagione ormai terminata e sui progetti per il futuro.«Si è conclusa un’annata al di sotto delle nostre possibilità. Avremmo potuto fare meglio, ma due importanti giocatori hanno subito un infortunio e questo ci ha sicuramente penalizzato. Inoltre, va detto che negli ultimi due mesi, a causa di impegni scolastici, diversi ragazzi si sono assentati spesso dagli allenamenti. Nonostante ciò, ringrazio tutta la squadra per l’anno trascorso insieme. Nella prossima stagione continuerò ad allenare questo gruppo, che parteciperà al campionato juniores provinciale».«L’annata è stata molto impegnativa. Il gruppo, composto da ragazzi 2004 e 2005 che prima non avevano mai giocato insieme, è cresciuto molto rispetto all’inizio del campionato. Tutti i giocatori hanno fatto importanti miglioramenti e hanno dimostrato di essere giovani educati e seri. Alcuni di loro, oltre ad aver avuto la possibilità di giocare con gli Under 17, sono stati anche contattati da altre squadre prima della fine della stagione. Riguardo, invece, il mio futuro, ho ricevuto proposte da diverse società, ma finora non ho accettato nessun incarico. Valuterò bene come procedere».Lorenzo Paolucci, Giovanni TufillaroLuca Festuccia, Alessandro Cavalli, Elvis Sfinjari, Emanuele Cicconetti, Saverio Angelini, Riccardo Graziani, Alessio Cervelli, Federico PerottiFederico Ciogli, Gianmarco Cavuoto, Andrea Gianfelice, Emanuele Rinaldi, Nicolas Zirretta, Lorenzo SalusestCristian Corsi, Andrea Festuccia, Luca Aguzzi, Filippo Amaru, Gabriele LagaliaAndrea QuiriniPietro Cardone, Michelangelo Zedda, Andrea FalilòMatteo Pacini, Riccardo Renzi, Emanuele Razzano, Domenico Carli, Mattia Vicari, Francesco D’Andrea, Francesco Coletti, Gabriel ScozziCristian Giovannelli, Filippo Formichetti, Yassine Sidqi, Federico Perotti, Angelo Orusei, Gabriele Micheli, Gabriele CosentiniEmanuele Feliziani, Marco Nobile, Matteo Sanesi, Fausto Labartino, Manuel Accettulli, Daniele IacoboniAllenatore in seconda: Massimiliano NobileAndrea QuiriniEnrico Temperanza