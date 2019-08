Ultimo aggiornamento: 10:19

RIETI - Dopo le numerose conferme il Cantalice, grazie al lavoro del dg Eusebio Dionisi, ha ufficializzato alcuni ritorno e una novità. Tutti volti molto conosciuti quelli che andranno a formare la rosa del tecnico Simone Patacchiola.Luca Alessandrini, centrocampista classe ’97, dopo aver trascorso metà della scorsa stagione al Cantalice è andato in prestito alla Bf Sport contribuendo alla vittoria del campionato di Prima categoria. Per la stagione 2019-20 indosserà ancora una volta la casacca biancorossa.Storia molto simile è quella di Riccardo Patacchiola, attaccante classe ’96. Il 23enne conosce molto bene il clima del Ramacogi avendo giocato negli anni passati al Cantalice. Purtroppo per lui quella trascorsa è stata una stagione disastrosa: dopo averla iniziata in maglia Babadook ha subito un brutto infortunio a un ginocchio (menisco) che lo ha tenuto fuori per un anno. Il dg Eusebio Dionisi assicura il suo ritorno in campo nel giro di due settimane.Gianmarco Laurenti, esterno di attacco classe ’99 è la vera novità, nessun precedente con il club cantaliciano. Cresciuto nelle giovanili di Empoli e Juventus, nelle ultime stagioni ha indossato le maglie di Sangiustese, Flaminia e Tolentino, tutte formazioni di serie D.