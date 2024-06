Il fotoreporter internazionale e docente Stefano Schirato a Rieti per il primo compleanno di Utopia

RIETI - Sarà il fotoreporter internazionale e docente della Leica Akademie, Stefano Schirato, il regalo del primo compleanno di Utopia. L'associazione fotografica reatina nata nel giugno di un anno fa spegne la sua prima candelina, festeggiando sabato 8 giugno - a partire dalle 18.30, a Rieti nella sede di via del Duomo 2 - grazie alla presenza di Stefano Schirato, la cui fotografia passa dal dramma delle mine antiuomo alle crisi dei rifugiati, dall’immigrazione clandestina alle persone colpite dall’inquinamento ambientale.



Sul set con Tornatore



L'approccio e l'impegno di Schirato nel portare alla luce realtà spesso dimenticate lo hanno reso una figura di rilievo nel panorama fotografico internazionale, al quale il fotografo romagnolo - ma abruzzese d'adozione - ha affiancato anche lavori di più corta gittata, come appunto quelli ambientati in Abruzzo.



A volerlo al suo fianco come fotografo di scena e di backstage è stato poi il regista e premio Oscar, Giuseppe Tornatore: un percorso ancora in essere, quello di Schirato insieme a Tornatore, ma che non lo ha distratto rispetto al portare avanti i suoi progetti attualmente in corso in Russia, Europa dell’Est, Africa ed India.



Le immagini di Schirato sono spesso intime e personali, catturando momenti di vulnerabilità e forza con grande sensibilità e riflettendo la sua convinzione dell'utilizzo della fotografia come strumento di cambiamento sociale.



Chi è



Stefano Schirato nasce a Bologna nel 1974, dove si laurea in Scienze Politiche.

Impegnato da oltre 20 anni nel mondo della fotografia di reportage, si occupa di tematiche sociali e politiche di respiro internazionale, con frequenti incursioni come fotografo di scena e backstage, in particolare negli ultimi film di Giuseppe Tornatore. Collabora con diverse riviste, associazioni e Ong quali Emergency, Caritas Internationalis, Avsi, Icmc, con cui ha partecipato a progetti riguardanti i diritti umani, le crisi dei rifugiati e l'immigrazione clandestina.

Da anni è impegnato in un ampio progetto sul legame tra inquinamento e malattie causate da condizioni ambientali malsane. Il suo lavoro è stato pubblicato dal New York Times, Cnn, Newsweek Japan, Al-Jazeera, Vanity Fair, Le Figaro, Geo International, Burnmagazine, National Geographic e L’Espresso. Dal 2014 è docente di fotogiornalismo a Pescara, città in cui vive, per la scuola Mood Photography, di cui è socio fondatore, oltre ad essere docente della Leica Akademie.