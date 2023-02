Primarie del Pd, si vota domenica dalle 8 alle 20 in 28 seggi dislocati in tutta la provincia: ecco dove

RIETI - Domani, domenica 26 febbraio, si terranno le primarie per la scelta del segretario nazionale del Partito democratico: gli iscritti e simpatizzanti del Pd potranno scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Come in tutta Italia anche nella provincia di Rieti i seggi saranno aperti dalle 8 alle 20 e per poter esprimere la propria preferenza bisogna presentarsi muniti di documento d’identità e tessera elettorale (i non iscritti dovranno anche versare un contributo di 2 euro). Nella provincia di Rieti sono stati allestiti in tutto 28 seggi e per saper dove votare basterà consultare il sito internet https://trovaseggio.primariepd2023.it

I seggi. I seggi sono stati cosi dislocati:

Antrodoco presso il Centro giovanile in via Molino 24, per i residenti nei Comuni di Antrodoco, Borgovelino, Castel Sant’Angelo e Micigliano;

Cantalice presso il Centro Socio culturale di via Dante Alighieri, per i residenti a Cantalice, Colli sul Velino, Labro, Morro, Poggio Bustone e Rivodutri;

Cantalupo in piazza Garibaldi i residenti a Cantalupo;

Castel di Tora presso la Farmacia in via Turanense, 4, per i residenti ad Ascrea, Castel di Tora, Collalto, Colle di Tora, Collegiove, Nespolo, Paganico, Rocca Sinibalda, e Turania;

Cittaducale presso il circolo del Pd in piazza del Popolo per i residenti a Cittaducale;

Collevecchio in viale Roma, per i residenti a Collevecchio, Montebuono e Tarano;

Contigliano a piazzale degli Eroi, per i residenti a Contigliano, Monte San Giovanni e Greccio;



nella sala Polifunzionale di via Palombara, per i residenti di Configni, Cottanello, Montasola e Vacone;4 seggi(sede Pd Talocci, sede Pd Prime Case, Università Agraria di Corese Terra e nella sede dell’associazione Sacco a Passo Corese) per i residenti di Fara Sabina;nella sede della Pro Loco, per i residenti di Borgorose, Fiamignano, Pescorocchiano e Petrella Salto;a Gavignano in via dei Monti, per i residenti di Forano, Selci, Stimigliano e Torri in Sabina;alla Grotta dei Massacci in via Mirtense, per i residenti di Castelnuovo di Farfa, Frasso, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Pozzaglia, Orvinio e Scandriglia;all’Auditorium Santa Lucia in via San Giuseppe 43, per i residenti a Leonessa;nella sede del Pd in via Cavour, per i residenti a Magliano Sabino;alla scuola elementare Cecca, per i residenti di Casaprota, Monteleone, Montenero, Poggio San Lorenzo, Montenero;in via della Repubblica, per i residenti di Mompeo, Montopoli di Sabina e Salisano;nella sede Pd di via Eusebi, per i residenti di Casperia, Poggio Catino, Poggio Mirteto e Roccantica;presso struttura del Comune, per i residenti di Accumoli, Amatrice, Borbona, Cittareale e Posta;6 seggi (sotto i portici del Comune, all’ex Piaggio in viale Maraini, Cento sociale di Villa Reatina, aula universitaria della Provincia di Rieti e 2 nella sede del Pd di Fratelli Cervi) per i residenti di Belmonte, Concerviano, Longone, Marcetelli, Rieti, Varco, i fuorisede, gli stranieri e i sedicenni.