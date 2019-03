L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

RIETI - Quarantuno seggi predisposti in tutta la provincia, aperti dalle 8 alle 20 per dare la possibilità di esprimere il voto ai circa quattromila potenziali elettori stimati nel Reatino che, presentandosi al seggio, dovranno essere muniti di documento d’identità e tessera elettorale, oltre a pagare un contributo di due euro.A votare per le Primarie Pd potranno essere tutti i cittadini e non solo gli iscritti al partito, mentre i ragazzi tra i 16 e i 18 anni, gli studenti e i lavoratori fuori sede e gli immigrati comunitari ed extracomunitari regolari potranno votare solo se registrati online entro il 25 febbraio.In provincia di Rieti il consenso del centrosinistra reatino appare sempre più coagulato intorno alle due liste stilate in appoggio di Nicola Zingaretti, Territorio e Piazza Grande.Iri si sono schierati anche l'ex assessore Paolo Bigliocchi e il Partito socialista di Ivano Paggi e Carlo Ubertini.