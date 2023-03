"Perché sei un essere speciale...". La primaria di Vazia festeggia l'8 marzo lasciando un messaggio sulle vetrate della scuola / Le foto

RIETI - "Perché sei un essere speciale e noi avremo cura di te". Prendendo spunto da una delle frasi più famose e più significative della canzone La Cura, di Franco Battiato, gli alunni della scuola primaria "Ersilio Matteotti" di Vazia, coordinati dalla maestra Barbara Cursi e tutti gli altri insegnanti del polo scolastico cittadino, hanno dipinto le vetrate che danno sul cortile lasciando un messaggio a tutte le donne della loro vita: mamme, sorelle, nonne, zie, bisnonne, compagne di classe e le maestre stesse. Una parola per ogni vetrata, così da sfruttare l'intera facciata esterna della scuola e recapitare il messaggio a chi, tra l'orario di entrata e quello di uscita si è incontrato a transitare a scuola.

"Al di là della festa in sè per sé - spiega Barbara Cursi - il nostro intento principale è quello di sostenere e di solidarizzare con le tante, forse troppe, donne che quotidianamente subiscono in ogniddove, che a fatica portano avanti famiglie, che nonostante tutto non mollano mai. Abbiamo condiviso questo pensiero con gli alunni e ne è venuto fuori un lavoro che ci appaga e ci rende orgogliosi".