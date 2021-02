Il punto conquistato a Vasto dà al Rieti il quarto posto ma ci sono aspettare le gare di Castelfidardo e Cynthialbalonga

RIETI - Il Rieti apre le danze del girone di ritorno con lo 0-0 ottenuto sul campo della Vastese. I reatini ora sono quarti staccando di un punto Castelfidardo e Cynthialbalonga ma la classifica aspetta le sfide in programma domani.

Il Castelfidardo aspetta il Montegiorgio: la gara di andata è terminata 2-0 in favore dei rossoblù ma la classifica vede i padroni di casa nelle zone alte del girone. Il primo storico percorso in serie D del Castelnuovo Vomano è iniziato con l’Atletico Terme Fiuggi, il 27 settembre scorso terminò 0-1 per i nero-verdi. Domani si riparte al comunale di Castelnuovo Vomano. L’altra capolista, il Città di Campobasso, sfida l’Aprilia tra le sue mura. Il match di andata si concluse 0-3, i Molisani vengono da un duro ko (4-0) rimediato in casa del Tolentino. Proprio quest’ultimo gioca ancora in casa: al “Della Vittoria” arriva il Porto Sant’Elpidio (0-2 nella sfida di andata).

Per aggiudicarsi le prime posizioni del girone ecco la sfida tra Cynthialbalonga-Recanatese, 1-0 nella sfida di andata. I giallorossi hanno cambiato la guida tecnica proprio nei giorni scorsi, Giovanni Pagliari è il nuovo allenatore. Nella zona calda c’è Matese-Olympia Agnonese, terminò per 0-4 la partita di andata. Poche le speranze dell’Olympia che però potrebbe sfruttare il girone di ritorno per la salvezza. Importante per tirarsi fuori dalla zona calda è la gara del Real Giulianova tra le mura del Vastogirardi, il primo scontro tra le due formazioni terminò 0-2 per i giallocelesti. Rinviato il derby tra Notaresco e Pineto a causa di alcune positività nel gruppo squadra della società ospite. Il Notaresco torna in campo mercoledì in casa del Rieti.

Classifica

Città di Campobasso 33 (15 gare giocate)

Castelnuovo Vomano 33 (17)

Notaresco 32 (16)

Rieti 26 (17)

Castelfidardo 25 (16)

Cynthialbalonga 25 (17)

Vastese 25 (18)

Vastogirardi 24 (16)

Recanatese 22 (14)

Aprilia 21 (16)

Montegiorgio 20 (13)

Tolentino 18 (15)

Atletico Terme Fiuggi 18 (15)

Pineto 17 (13)

Matese 14 (13)

Real Giulianova 9 (15)

Porto Sant’Elpidio 3 (14)

Olympia Agnonese 3 (14)

