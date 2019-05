CALCIO A 5

RIETI - L’attesa è finita e oggi, 24 maggio, prende il via la X edizione della Best League, il torneo studentesco più atteso dell’anno. Dopo la presentazione dello scorso 13 maggio - che aveva visto la presenza dell'attaccante del Frosinone Federico Dionisi e del consigliere delegato allo Sport Roberto Donati - i capitani di tutte le squadre partecipanti hanno ricevuto mercoledì 22 maggio il kit da gioco firmato Best League. Tre diverse competizioni, 27 squadre e più di 200 partecipanti per una settimana di sport, sano agonismo ma anche una festa per tutti gli studenti di Rieti e provincia. La serata di apertura sarà condita anche da intrattenimento musicale e gastronomico, il tutto come ogni anno al parco “Il Coriandolo” in viale Fassini.Queste le gare odierne per i singoli sport della prima giornata.Ore 19:30 Artistico-ItisOre 20:30 Geometri-AgrariaOre 21:30 Pedagogico B-EuroscuolaOre 19:30 Scientifico B-ItisOre 20:30 Classico-ArtisticoOre 21:30 Scientifico-PedagogicoOre 20:30 Scientifico-Itis BOre 21:30 Ragioneria-Alberghiero