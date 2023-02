Prima: Fiamignano corsaro resta in scia alle capolista Città di Rieti e Monterotondo. Risultati e marcatori

RIETI - Termina il weekend e con esso la quindicesima giornata del campionato di Prima categoria, ultima del girone d'andata, sette match giocati con un derby molto intenso e risultati positivi per le reatine che dominano la classifica.

Vittoria interna per l’Accademia Calcio Sabina nel derby pomeridiano conto il Ginestra, gara molto combattuta da entrambe le squadre che non riesce a bloccarsi difatti il primo tempo termina a reti bianche. Sarà l’Accademia a trovare la rete vincente nel secondo tempo che vale tre punti d’oro e proietta i padroni di casa al sesto posto con ventuno punti. Nulla da fare per Ginesta che nonostante stia crescendo nel gioco torna alla sconfitta restando al penultimo posto con sei punti.

Vince ancora il Città di Rieti, impegnata in mattinata, ospite del III Municipio Calcio, match dominato fin dal primo minuto da parte dei reatini che con una prestazione superlativa travolgono per 0-7 gli avversari. Da il via alle marcature Cioffi che dopo pochi minuti sigla l’uno a zero, raddoppia De Dominicis, mentre Volponi trova il terzo goal. Nella ripresa sempre Volponi che realizza una doppietta, Cozzi lo emula nel finale prima della rete di Grosso. Tre punti per Città Di Rieti che domina la classifica e si laurea campione d’inverno al pari del Monterotondo 1935.

Trova la vittoria anche il Fiamignano Valle del Salto, in esterna contro il Football Jus trionfa per 1-3. Primo tempo in salita per gli equicoli che rimangono in dieci per l’espulsione di Ndoja e vanno sotto su un calcio di rigore. Secondo tempo che viene approcciato diversamente dagli uomini di Costantini che trovano al cinquantottesimo il pareggio con Ranieri, raddoppiano a cinque dalla fine con De Troia e chiudono il match con Ranieri che con una splendida azione personale trova il terzo goal e realizza una doppietta che vale ai suoi la sesta vittoria consecutiva e il terzo posto in classifica.

Cade il Poggio San Lorenzo, impegnato in casa contro il Monterotondo 1935, gara difficile per i sabini che partono male restando in dieci per l’espulsione di Paolucci, subiscono il gol e chiudono il primo tempo sullo 0-1. Secondo tempo che si apre con il raddoppio degli eretini, ci proverà il Poggio San Lorenzo che accorcerà con De Angelis, che realizza su uno splendido calcio di punizione e dimezza lo svantaggio, tanto Monterotondo di li in poi che riuscirà a trovare altri due gol e chiuderà il match sul 1-4, tre punti per gli eretini che restano in vetta al pari del Città Di Rieti, fermo il Poggio San Lorenzo che resta a 15 al decimo posto.

Domenica da dimenticare per Casperia, che nella rivincita interna contro il Soratte cade per 1-2, partita sfortunata per i sabini che non riescono a ripetere la prestazione di mercoledì in coppa e subiscono la quarta sconfitta consecutiva, sfumata la chance di aggancio al sesto posto e sabini che restano a 17 al nono posto.

Domenica da dimenticare anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata in casa nel match salvezza contro Castelnuovese Calcio cade per 2-3. Partita sfortunata per l’Alba che dopo essere andata sotto di due goal dimezza allo scadere del primo tempo con Mancini che realizza correttamente il tiro dagli undici metri. Secondo tempo intenso per i reatini che riescono a pareggiare al sessantatreesimo con Scardaoni sfiorando il 3 a 2, sarà invece il Castelnuovese a trovare il terzo goal che chiuderà la partita e condanna l’Alba all’ultimo posto in classifica con cinque punti.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Castrum Monterotondo per 2 a 0 contro il Brictense.

Turno di riposo per l’Accademia Sporting Roma ferma a venti punti.

Risultati e marcatori (XV giornata):

Accademia Calcio Sabina-Ginestra 1-0:

III Municipio Calcio-Città di Rieti 0-7: Cioffi, De Dominicis, Volponi, Volponi, Grosso, Cozzi, Cozzi (C)

Football Jus-Fiamignano Valle del Salto 1-3: Ranieri, De Troia, Ranieri (F)

Poggio San Lorenzo-Monterotondo 1935 1-4: De Angelis (P)

Casperia-Soratte 1-2: Mevoli (C)

Alba Sant’ Elia-Castelnuovese Calcio 2-3: Mancini, Scardaoni (A)

Castrum Monterotondo-Brictense 2-0

Classifica

Città di Rieti, Monterotondo 1935 34

Fiamignano Valle del Salto 32

Soratte 31

Castrum Monterotondo 23

Accademia Calcio Sabina 21

Accademia Sporting Roma 20

Football Jus 18

Casperia 17

Poggio San Lorenzo 15

Castelnuovese Calcio 13

III Municipio Calcio 12

Brictense 11

Ginestra 6

Alba Sant’Elia 5