In Prima, successo 6-0 per Poggio San Lorenzo, pareggiano Fiamignano Valle del Salto e Ginestra. Risultati e classifica

RIETI - Cala il sipario sulla sedicesima giornata del campionato di Prima Categoria, giornata molto particolare in questa ultima domenica di febbraio caratterizzata da due rinvii e risultati che smuovono di poco la classifica.

Domenica da incorniciare per il Poggio San Lorenzo, impegnata nel match interno contro Brictense si impone per 6-0, partita a dir poco meravigliosa per i sabini che travolgono la formazione capitolina grazie alla tripletta di Ippoliti, la doppietta di De Angelis e il goal di Massimi che mette la ciliegina sulla torta a una gara da ricordare, tre punti per il Poggio San Lorenzo che dimentica le ultime tre sconfitte e vola a diciotto al nono posto, ospiti che restano a undici al terzultimo posto in classifica.

Termina in pareggio il match mattutino tra Accademia Sporting Roma e Fiamignano Valle Del Salto, equicoli che si presentano al match con ben tre squalifiche da scontare e qualche infortunio di troppo, gara ricca di occasioni da ambedue le squadre che però non riescono mai a concretizzare, difatti il match termina a reti bianche, 0-0 indica il tabellino finale con Fiamignano che resta in scia della capolista a meno 4, ospiti a ventuno al settimo posto.

Trova il pareggio anche Ginestra, impegnata in mattinata ospite del III Municipio Calcio guadagna un importantissimo punto che smuove la classifica dei sabini. Gara bellissima e ricca di occasioni che vede gli ospiti andare sotto dopo dieci minuti dal fischio iniziale su calcio di punizione, dove un avversario con una perla regala il vantaggio ai suoi, passano dieci minuti e Ginestra trova il pareggio con Micarelli che approfitta di un pallone vagante in area e manda le squadre negli spogliatoi sull’1-1. Secondo tempo che vede Ginestra crescere nel gioco e alzare il baricentro, mossa azzardata per i sabini che si scoprono troppo e subiscono all’ottantesimo il gol del 2-1, non molla Ginestra che con grande voglia trova il pareggio a tre dalla fine con Di Casimirro che trasforma correttamente un calcio di rigore e regala ai suoi un punto d’oro che vale il più due sull’Alba Sant’Elia in vista dello scontro salvezza di domenica prossima.

Domenica da dimenticare invece per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata nel pomeriggio in casa contro il Monterotondo 1935 cade per 0-1, gara giocata molto bene dai sabini che fin da subito riescono ad arginare gli avversari e a trovare anche un paio di occasioni per poter pungere la capolista senza però riuscirci, saranno poi gli ospiti ad avere la meglio quando a dieci secondi dalla fine riescono a trovare un isperato vantaggio e a beffare i sabini. 0-1 indica il tabellino finale con Monterotondo che vola a 37 punti al comando della classifica, locali sfortunati restano a 21 e perdono la chance di sorpasso sul Castrum Monterotondo.

Due i match rinviati invece per impraticabilità campo, Alba Sant’Elia-Città Di Rieti e Casperia-Castelnuovese Calcio.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Football Jus ai danni del Soratte per 4-1.

Turno di riposo per il Castrum Monterotondo.

Risultati e marcatori (XVI giornata):

Poggio San Lorenzo-Brictense 6-0: De Angelis, Ippoliti, Ippoliti, Massimi, De Angelis, Ippoliti (P)

Accademia Sporting Roma-Fiamignano Valle Del Salto 0-0

III Municipio Calcio-Ginestra 2-2: Micarelli, Di Casimirro (G)

Accademia Calcio Sabina-Monterotondo 1935 0-1

Football Jus-Soratte 4-1

Alba Sant’Elia-Città Di Rieti: Rinviata causa impraticabilità campo

Casperia-Castelnuovese Calcio: Rinviata causa impraticabilità campo

Classifica:

Monterotondo 1935 37

Città Di Rieti 34*

Fiamignano Valle Del Salto 33

Soratte 31

Castrum Monterotondo 23

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Football Jus 21

Poggio San Lorenzo 18

Casperia* 17

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio* 13

Brictense 11

Ginestra 7

Alba Sant Elia* 5