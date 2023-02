Prima Categoria, spicca Alba Sant'Elia - Città di Rieti. Tutte le gare in programma

RIETI - Si accendono i riflettori su un'altra giornata del campionato di Prima Categoria, sedicesima giornata in programma con sette match molto importanti in chiave classifica e un derby tutto reatino che si prevede davvero avvincente in questa prima giornata del turno di ritorno.

Spicca il derby tra Alba Sant’Elia e Città Di Rieti 1936, previsto per domenica in mattinata, match che si prevede dall’alto tasso agonistico che vede i padroni di casa all’ultimo posto con soli cinque punti, con la necessità di trovare ancora la prima vittoria stagionale, ospiti a gonfie vele vogliono mettere a segno un'altra vittoria per godersi il primato e sperare in un passo falso del Monterotondo, match tutto da vivere.

Match esterno per il Fiamignano Valle Del Salto impegnato in terra capitolina contro l'Accademia Sporting Roma, match che si prospetta davvero importante per gli equicoli che non vogliono mollare il passo della capolista e vogliono trovare i tre punti per rimanere in scia e non smettere di sognare, match fondamentale per Fiamignano che nel prossimo fine settimana osserverà il turno di riposo.

Match interno invece per Casperia i che in mattinata ospiterà il Castelnuovese calcio, partita di vitale importanza per i sabini che vogliono uscire dal periodo di crisi ritrovando una vittoria che sarebbe fondamentale in chiave classifica per tornare tra le grandi del girone, match importante anche per gli ospiti che vogliono mettersi in sicurezza e abbandonare definitivamente le zone grigie della classifica, gara tutta da vivere.

Match interno anche per l'Accademia calcio Sabina che nel pomeriggio affronterà l'altra capolista Monterotondo 1935, match apparentemente difficile per i sabini che reduci da un'ottima vittoria vogliono ripetersi per tentare il sorpasso sul castrum Monterotondo e assicurarsi il quinto posto in classifica, match molto importante anche per gli ospiti che non vogliono perdere il primato in classifica e restare al pari del Città di Rieti.

Gara interna anche per il Poggio San Lorenzo che al comunale di Poggio San Lorenzo ospiteranno Brictense, match importante per i sabini che reduci da tre sconfitte consecutive vogliono tornare in carreggiata e trovare una vittoria che le consentirebbe l'aggancio all'ottavo posto sul Football Jus, gara importante anche per gli ospiti che con 11 punti sostano al terzultimo posto in classifica con la possibilità di sorpasso sui cugini del III Municipio Calcio.

Match in esterna invece per il Ginestra, impegnata in mattinata ospite del III Municipio Calcio, match di vitale importanza per i sabini che vogliono ritrovare la vittoria in questo scontro diretto per tentare di uscire definitivamente dalle zone buie della classifica e provare a raggiungere una salvezza che non sembra ormai così impossibile, gara che si preannuncia davvero spettacolare.

Tra le altre gare di giornata troviamo il derby tutto romano tra Football Jus e III Municipio Calcio con i padroni di casa sulla carta favoriti visto il quarto posto in classifica con il primato che dista solo tre lunghezze.

Turno di riposo per Castrum Monterotondo fermo a ventitré al quinto posto.

Programma gare (XVI giornata):

Alba Sant’Elia-Città Di Rieti 1936 ore 11:00 (arbitro Daniele Celli di Roma 1)

Casperia-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Giacomo Bertolini di Tivoli)

III Municipio Calcio-Ginestra ore 11:00 (arbitro Jacopo Martinoli di Ostia Lido)

Accademia Sporting Roma-Fiamignano Valle Del Salto ore 11:00 (arbitro Gianmarco De Cesare di Ciampino)

Football Jus-Soratte ore11:00 (arbitro Alessio Salvi di Ostia Lido)

Accademia Calcio Sabina-Monterotondo 1935 ore 15:00 (arbitro Nello Francesco Farina di Ostia Lido)

Poggio San Lorenzo-Brictense ore 15:00 (arbitro Alessio Minotti di Ciampino)

Riposa Castrum Montrotondo

Classifica:

Città Di Rieti, Monterotondo 1935 34

Fiamignano Valle Del Salto 32

Soratte 31

Castrum Monterotondo 23

Accademia Calcio Sabina 21

Accademia Sporting Roma 20

Football Jus 18

Casperia 17

Poggio San Lorenzo 15

Castelnuovese Calcio 13

III Municipio Calcio 12

Brictense 11

Ginestra 6

Alba Sant’Elia 5