Prima: spiccano i derby Accademia Sabina-Città di Rieti e Casperia-Fiamignano. Gare e arbitri

RIETI - Si accendono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, sette i match previsti in giornata con tre derby di altissimo livello e scontri diretti che potranno sicuramente modificare la classifica al fine di questa penultima giornata della stagione sportiva 2022/23.

Spicca il derby pomeridiano fra Accademia calcio Sabina e Città di Rieti, match molto importante per entrambe con i padroni di casa al settimo posto con la possibilità di sorpasso sul Castrum Monterotondo al sesto posto, ospiti con l'obbligo di vincere nella speranza di un inciampo da parte della capolista Monterotondo 1935, gara a dir poco fondamentale per gli uomini di Pagliarini che non vogliono mollare il colpo e sperare ancora nell sogno promozione.

Derby che si prevede molto bello anche quello tra Casperia e Fiamignano valle del salto, previsto per domenica in mattinata. Match fondamentale per entrambe che vede i padroni di casa a più uno Sull'accademia Sporting Roma con la possibilità di allungare, ospiti che vogliono riprendersi il terzo posto in cerca di vittoria per tentare il colpaccio finale, gara tutta da vivere.

Derby molto interessante anche quello che si giocherà tra il Poggio San Lorenzo e il Ginestra, squadre che ormai hanno poco da chiedere al campionato con i padroni di casa attualmente all’undicesimo posto con la possibilità di sorpasso sul III Municipio Calcio, ospiti ormai già retrocessi con la voglia però di onorare il campionato fino alla fine.

Match interno invece per l’Alba Sant’Elia, impegnato al Milardi di Contigliano contro il Soratte, gara delicata per gli uomini di Mister Pompili che affronteranno la terza della classe gara molto importante però per i padroni di casa che con una vittoria si assicurerebbero il play out in casa, gara tutta da vivere per gli appassionati del calcio dilettantistico.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti “romani” con il Castrum Monterotondo che ospiterà il Monterotondo 1935, il Football Jus che affronterà l’Accademia Sporting Roma e il III Municipio Calcio che sfiderà il Castenuovese Calcio.

Turno di riposo per Brictense fermo a 18 al quattordicesimo posto.

Programma gare (XXIX Giornata)

Casperia-Fiamignano Valle Del Salto ore 11:00 (arbitro Andrea Maiorino di Roma 2)

Poggio San Lorenzo-Ginestra ore 11:00 (arbitro Enrico Scoccimarro di Roma 2)

Alba Sant’Elia-Soratte ore 11:00 (arbitro Francesco Milocco di Viterbo)

Castrum Monterotondo-Monterotondo 1935 ore 11:00 (arbitro Francesco Di Pasqua di Tivoli)

Football Jus-Accademia Sporting Roma ore 11:00 (arbitro Vincenzo Notaro di Roma 1)

III Municipio Calcio-Castelnuovese Calcio ore 11:00 (arbitro Arianna Forte di Albano Laziale)

Accademia Calcio Sabina-Città di Rieti ore 15:00 (arbitro Gianmarco Palmieri di Roma 1)

Classifica

Monterotondo 1935 68

Città di Rieti 1936 67

Soratte 50

Fiamignano Valle Del Salto 46

Football Jus 42

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 40

Casperia 33

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Alba Sant’Elia 19

Brictense 18

Ginestra 9