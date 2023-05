Prima: Alba Sant'Elia e Poggio San Lorenzo conquistano i derby. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con un big match d’alta classifica che ha lasciato non poche sorprese e due derby dall’alto peso specifico che hanno ancor di più definito la classifica a cinque giornate dal termine.

Cade il Città Di Rieti, impegnato in mattinata nell’importantissimo match “scudetto” ospite del Monterotondo 1935 perde per 1-0, domenica da dimenticare per i reatini che a differenza del solito appaiono spenti e poco luci sotto porta, ne approfitterà infatti Federici, attuale capocannoniere del campionato a segnare il goal che vale la partita allo scadere del primo tempo, infliggendo così al Città di Rieti la terza sconfitta stagionale. Sale il Monterotondo che si porta a più quattro dai reatini che in attesa del turno di riposo per gli eretini hanno poco margine di errore nelle prossime gare per sperare ancora nella promozione.

Torna alla vittoria l’Alba Sant’Elia, impegnata nel derby mattutino, in casa contro il Casperia trionfa per 1-0. Grande match da parte dei reatini che contro l’ottima formazione sabina non sbagliano, complice anche l’ottima rete di Renzi al venticinquesimo e due grandi parate dell’estremo difensore Santarelli che tiene il risultato e regala ai suoi una splendida vittoria in ottica classifica che porta i ragazzi di mister Pompili a 15 punti a più sette dall’ultimo posto occupato da Ginestra. Cade Casperia che resta a 31 scalando però all’ottavo posto.

Ottima vittoria anche per il Poggio San Lorenzo, impegnata nel posticipo pomeridiano, nel derby interno contro il Fiamignano Valle Del salto vince di misura con il risultato di 1-0. Ottima prova dei ragazzi di Donati che si impongono e riescono a trovare il goal vittoria al sessantesimo con Attili, che nel secondo tempo insacca in rete e regala il goal vittoria ai suoi, di li in poi tant’è occasioni anche per Fiamigano che però non riesce a trovare il pareggio e cade nel derby per 1-0. Sale il Poggio San Lorenzo che va a 26 al decimo posto, fermato invece il Fiamignano che resta a 44 al terzo posto.

Torna alla vittoria anche l’Accademia Calcio Sabina, impegnata nella sfida pomeridiana casalinga contro l’Accademia Sporting Roma trionfa per 3-1. Grande prova degli uomini di Scaricamazza che si impongono fin da subito sugli avversari e grazie alla doppietta del solito Williams e il goal nel secondo tempo di Toma calano il tris sul team capitolino e chiudono il match sul 3-1. Più tre per l’Accademia che mette la feccia e sorpassa i cugini del Casperia al settimo posto con 33 punti. Fermata l’Accademia Sporting Roma che resta a 28 al nono posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo i tre derby tutti “romani” tra Castrum Monterotondo e Soratte terminato 1-0 a favore dei padroni di casa, il pareggio tra III Municipio calcio e Football Jus terminato 3-3 e l’altro match terminato anch’esso in pareggio tra Brictense e Castelnuovese calcio 1-1.

Turno di riposo per il Ginestra che resta all’ultimo posto con 8 punti a meno sette dalla zona salvezza.

Risultati e marcatori (XXV giornata):

Monterotondo 1935-Città Di Rieti 1936 1-0: Federici (M)

Alba Sant’Elia-Casperia 1-0: Renzi (A)

Poggio San Lorenzo-Fiamignano Valle Del Salto 1-0: Attili (P)

Accademia Calcio Sabina-Accademia Sporting Roma 3-1: Williams, Williams, Toma (A)

Castrum Monterotondo-Soratte 1-0

III Municipio Calcio-Football Jus 3-3

Brictense-Castelnuovese Calcio 1-1

Riposa Casperia

Classifica

Monterotondo 1935 62

Città di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 44

Castrum Monterotondo 37

Football Jus 35

Accademia Calcio Sabina 33

Casperia 31

Accademia Sporting Roma 28

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio 24

Castelnuovese Calcio 21

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8