Prima: Città di Rieti non perde colpi, tris del Fiamignano che riaggancia il terzo posto. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima categoria, sette i match giocati con un derby a senso unico e gare che hanno riscritto la classifica a sei giornate dalla fine del campionato.

Giganteggia il Città di Rieti, impegnato in mattinata nel derby interno contro il Ginestra vince con il risultato di 9-0, grande prova di forza per gli uomini di mister Pagliarini che si impongono fin da subito e con ben nove goal sovrastano il Ginestra, che non può nulla contro la corazzata reatina e cade con un risultato decisamente ampio. Grande partita per i reatini che grazie alla tripletta di Cioffi e la doppietta di Pasqualini volano a meno uno dalla capolista Monterotondo in attesa dello scontro diretto della prossima settimana che varrà probabilmente il campionato. Resta a 8 il Ginestra all’ultimo posto in classifica.

Vince e convince anche il Fiamignano Valle Del Salto, impegnato nel big match interno contro il Castrum Monterotondo, si impone con forza e cala il tris alla squadra eretina. Partita mai in discussione per i ragazzi di mister Senneca che trovano il vantaggio al settimo minuto con Anselmi, raddoppiano al trentanovesimo con Ranieri e mettono la parola fine al match con Crazzo al cinquantaseiesimo che regala tre punti importantissimi agli equicoli che mantengono saldo il terzo posto al pari del Soratte a 44 punti.

Termina in pareggio invece il match tra Football Jus e Accademia Calcio Sabina, gara bellissima che però parte in salita per i sabini che al decimo minuto vanno sotto su una disattenzione difensiva, passano venti minuti e Gerini riesce ad insaccare in rete e a pareggiare i conti mandando le squadre negli spogliatoi con il parziale di 1-1. Secondo tempo che parte in salita per l’Accademia visto che i padroni di casa ritrovano il vantaggio dopo due minuti su calcio di rigore, di lì in poi sale il gioco dei sabini che per tutto il secondo tempo giocano nella metà campo avversaria riuscendo a trovare prima il goal del pareggio con Piras che, da calcio d’angolo approfitta di un tap in e ristabilisce la parità. Due occasioni giganti poi per i sabini che però non riescono a concretizzare e match che si chiude sul risultato di 2-2. Un punto a testa e Accademia che resta all’ottavo posto con 31 punti.

Risultato a specchio anche per il Poggio San Lorenzo, impegnato in mattinata, ospite dell’Accademia Sporting Roma non va oltre il pareggio. Primo tempo con tante occasioni che però non vengono sfruttate da entrambe le squadre che chiudono la prima metà di gioco a reti bianche. Secondo tempo spettacolare che vede i sabini andare sotto dopo cinque minuti su calcio di rigore, non mollerà mai però il Poggio San Lorenzo che prima pareggia con Attili al sessantacinquesimo e poi trova la rete del due a uno grazie ad un goal dalla distanza di Ippoliti che porta in vantaggio i suoi, sfortunato però il Poggio San Lorenzo che a due minuti dalla fine subisce il goal del 2-2 e spreca la chance di vittoria. Un punto ad entrambe e sabini che restano all’undicesimo posto con 23 punti.

Termina a reti bianche invece il match tra Casperia e III Municipio calcio, partita sempre in controllo dei padroni di casa che nonostante le tante occasioni da rete non riescono a sbloccare la partita e match che si chiude sullo 0-0. Resta al settimo posto il Casperia con 31 punti sempre a più uno sui cugini dell’Accademia Calcio Sabina.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria per 1-3 del Monterotondo 1935 sul campo del Castelnuovese Calcio, eretini che mantengono la vetta con un più uno sul Città di Rieti e la gara tra Soratte e Brictense terminata 2-0 in favore dei padroni di casa che restano al terzo posto condiviso con il Fiamignano Valle Del Salto.

Turno di riposo per l’Alba Sant’Elia fermo a 12 al penultimo posto in classifica.

Risultati e marcatori (XXIV giornata):

Città di Rieti-Ginestra 9-0: Grosso, Autogoal, Lurenti, Pasqualini, Cioffi, Pasqualini, Cioffi, De Dominicis, Cioffi (C)

Fiamignano Valle del Salto-Castrum Monterotondo 3-0: Anselmi M. Ranieri A. Crazzo (F)

Football Jus-Accademia Calcio Sabina 2-2: Gerini, Piras (A)

Casperia-III Municipio Calcio 0-0

Accademia Sporting Roma-Poggio San Lorenzo 2-2: Attili,Ippoliti (P)

Castelnuovese Calcio-Monterotondo 1935 1-3

Soratte-Brictense 2-2

Riposa Alba Sant’Elia

Classifica

Monterotondo 1935 59

Città di Rieti 1936 58

Fiamignano Valle del Salto, Soratte 44

Football Jus, Castrum Monterotondo 34

Casperia 31

Accademia Calcio Sabina 30

Accademia Sporting Roma 28

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 23

Castelnuovese calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8