Prima: Città di Rieti si conferma in vetta, riprende quota Casperia, pari per Alba e Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, sette le gare giocate nel girone B con risultati che hanno sorriso alle reatine, un derby al cardipalma e punti che hanno ribaltato ancora le classifiche.

Derby spettacolare quello tra Fiamignano Valle del Salto e Città di Rieti, giocato in mattinata e terminato con il risultato di 3-4 in favore dei reatini. Match fondamentale per entrambe che vede i padroni di casa partire in quarta e trovare il doppio vantaggio grazie alle reti di Ranieri e Marco Anselmi, non si scompone la formazione di Pagliarini che riesce a trovare subito il goal che dimezza lo svantaggio con De Dominicis e il goal del momentaneo pareggio al termine del primo tempo con Cioffi che manda le squadre negli spogliatoi con il parziale di 2-2. Secondo tempo in crescita poi per i reatini che riescono a trovare il goal del vantaggio con Parente al settantesimo e il goal del 2-4 con Pasqualini, ci proveranno fino alla fine gli equicoli che troveranno anche il goal del 3-4 con Antonio Anselmi nel recupero. Gara spettacolare con i reatini che tengono testa al Monterotondo e restano primi in classifica con 49 punti, seconda sconfitta consecutiva invece per gli equicoli che escono dal campo a testa alta e restano a 34 punti al quarto posto in classifica.

Domenica di festa per Casperia, impegnata nel match interno al Belloni contro Brictense trionfa per 2-0. Parte bene la formazione sabina che trova il vantaggio al settimo minuto del primo tempo con Mevoli, tante occasioni di lì in poi per Casperia che, poco cinico, chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0. Il secondo goal arriverà praticamente a tempo scaduto con il solito Ubah che al novantunesimo minuto del secondo tempo insacca in rete e regala ai suoi tre punti d’oro. Vola Casperia che dimentica la brutta sconfitta della scorsa giornata, aggiunge tre tasselli e aggancia l’Accademia Sporting Roma a 23 punti.

Ottima domenica anche per Ginestra, impegnata in terra Capitolina ospite dell’Accademia Sporting Roma trova un ottimo pareggio con il risultato di uno a uno. Match che però non parte bene per la formazione di Leoni che subisce il gol dell'uno a zero al quinto minuto su una distrazione difensiva, di lì in poi tante occasioni per entrambe che però non riescono a concretizzare e primo tempo che si chiude con il risultato di uno a zero in favore dei padroni di casa. Secondo tempo di grande sacrificio per i sabini che non mollano di un centimetro e riescono a trovare il gol del pareggio al novantaquattresimo con Tosoni, che, rapido in area di rigore, sfrutta una mischia nata da un calcio di punizione e insacca in rete un gol dal peso specifico altissimo. Uno a uno indicherà il tabellino finale con i sabini che tengono il passo dell'alba Sant'Elia e restano a meno uno con 8 punti, resta all’ottavo posto anche l’Accademia Sporting Roma con 23 punti.

Risultato a specchio anche nel il match tra Alba Sant'Elia e Castrum Monterotondo terminato appunto uno a uno. Gara da subito in salita per i reatini che al settimo minuto del primo tempo subiscono il gol dello svantaggio su una disattenzione difensiva, ad averne la meglio e Boni ex attaccante del Città di Rieti che approfitta delle distrazionidifensive e realizza l'uno a zero. Gara molto chiusa che vede i padroni di casa tentare di tutto per cercare di riacciuffare il risultato, ci riuscirà all'ottantaduesimo minuto del secondo tempo con Recchia che bravo a sfruttare lo spazio lasciato dalla difesa avversaria insacca in rete e regala ai suoi un ottimo pareggio. Uno a uno terminerà il match con i reatini che restano a più uno da Ginestra e si assicurano momentaneamente la salvezza, aggiunge un tassello anche il Castrum Monterotondo che resta al quinto posto con 33 punti.

Domenica da dimenticare invece per il Poggio San Lorenzo impegnato in esterna ospite del III Municipio Calcio cade rovinosamente per 5 a 2. Poco da dire sulla gara che vede i padroni di casa imporsi sui sabini e calare la cinquina che risulterà fatale per la formazione di Donati, a poco serviranno le reti di Patros e Sciarra che proveranno a riacciuffare il risultato senza però mai riuscirci. Tre punti per il III Municipio Calcio che aggancia i sabini in classifica a 19 punti, sfuma invece la possibilità di avvicinarsi al Casperia per il Poggio San Lorenzo che resta a 19 all’undicesimo posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria dilagante del Monterotondo 1935 ai danni del Football Jus con il risultato di 1-6, vince anche il Soratte contro il Castelnuovese Calcio con il risultato di 3-1.

Turno di riposo per l’Accademia Calcio Sabina fermo al settimo posto con 23 punti.

Risultati e marcatori (XX giornata)

Fiamignano Valle Del Salto-Città di Rieti 3-4: Ranieri A, Anselmi M, Anselmi A (F), De Dominicis, Cioffi, Parente, Pasqualini (C).

Casperia-Brictense 2-0: Mevoli, Ubah

Accademia Sporting Roma-Ginestra 1-1: Tosoni (G)

Alba Sant’Elia-Castrum Monterotondo 1-1: Recchia(A), Boni (C).

III Municipio Calcio-Poggio San Lorenzo 5-2: Patros, Sciarra (P)

Football Jus-Monterotondo 1935 1-6

Soratte-Castelnuovese Calcio 3-1

Classifia

Città dei Rieti, Monterotondo 1935 49

Soratte 38

Fiamignano Valle del Salto 34

Castrum Monterotondo 33

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma, Casperia 23

III Municipio Calcio,Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8