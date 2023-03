Prima: Città di Rieti non perde colpi, Fiamignano pareggia contro Soratte. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette match giocati con un derby ricco di goal e match d’alta classifica che hanno chiuso questa seconda domenica di marzo.

Derby ricco di gol quello tra Casperia e Ginestra, giocato in mattinata terminato con il risultato di 6-1 in favore dei padroni di casa, match che vede il Casperia imporsi fin da subito e sfruttare i tanti errori difensivi commessi dagli avversari, da segnalare la splendida tripletta di Uduh che si porta il pallone a casa e regala ai suoi una vittoria che mancava dal quattordici gennaio, domenica da dimenticare per Ginestra che resa a sette punti all’ultimo posto.

Altra vittoria per il Città di Rieti, impegnata nell’anticipo del sabato pomeriggio ospite del Football Jus trionfa per 0-3, grande partita per gli uomini di Pagliarini che in totale controllo della gara chiudono il primo tempo in vantaggio di un goal e nella ripresa riescono a trovare il triplo vantaggio e chiudere la partita con una vittoria importantissima in chiave classifica che, vale il secondo posto a meno tre da Monterotondo capolista con un match da recuperare.

Termina in pareggio invece il big match tra Fiamignano Valle Del Salto e Soratte, buona partenza per i padroni di casa che trovano il vantaggio al trentatreesimo minuto con Alnselmi, dopo un’ottima azione di squadra partita dalla difesa e conclusa nella porta avversaria. Sfortunati i padroni di casa che due minuti dopo pasticciano in difesa e regalano agli avversari il goal del pareggio. Di lì in poi tanto Fiamignano che nonostante i due legni colpiti non riesce a trovare il goal del vantaggio e chiude il match sull’uno a uno, classifica invariata per entrambe con gli ospiti che restano a più uno sui locali.

Domenica da dimenticare per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata nel pomeriggio in casa contro il Castrum Monterotondo cade per 1-2, sfumata la chance di sorpasso sul Football Jus e sabini che restano a ventidue al settimo posto, sale invece il Castrum Monterotondo che fa più tre e vola a ventinove al quinto posto.

Cade anche l’Alba Sant’Elia, impegnata in casa contro il Monterotondo 1935 perde per 3-2. Gara sfortunata per i reatini che però partono bene trovando il vantaggio al venticinquesimo con Scardaoni che con una splendida azione personale porta avanti i suoi. Trova il pareggio il Monterotondo allo scadere del primo tempo e rimanda i conti alla seconda metà di gioco. Buona partenza per l’Alba anche nel secondo tempo che riesce a ritrovare il vantaggio con Ciogli che, freddo dagli undici metri non sbaglia. Ultimi dieci minuti che risulteranno però fatali per i reatini che con due errori individuali regalano prima il pareggio, e allo scadere della partita il goal del definitivo vantaggio per gli ospiti che, guadagnano tre punti e restano in testa alla classifica. Domenica sfortunata invece per i reatini che restano a otto al penultimo posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del III Municipio calcio che cala il poker ai danni del Brictense, e il pareggio tra Accademia Sporting Roma e Castelnuovese Calcio con il risultato di 1-1.

Turno di Riposo per il Poggio San Lorenzo fermo a diciotto al decimo posto.

Risultati e marcatori

Casperia-Ginestra 6-1: Uduh, Uduh, Uduh, Ricci, Magnerini, Colletti (C),

Football Jus-Città Di Rieti 0-3: Zanette, Ranieri, Paoliello (C)

Fiamignano Valle Del Salto-Soratte 1-1: Anselmi (F)

Accademia Calcio Sabina-Castrum Monterotondo 1-2:

Alba Sant’Elia-Monterotondo 1935 2-3: Scardaoni, Ciogli (A)

Accademia Sporting Roma-Castelnuovese Calcio 1-1

III Municipio Calcio-Brictense 4-1

Classifica

Monterotondo 1935 43

Città Di Rieti * 40

Soratte 35

Fiamignano Valle Del Salto 34

Castrum Monterotondo 29

Football Jus 24

Accademia Calcio Sabina, Accademia Sporting Roma 22

Casperia * 20

Poggio San Lorenzo 18

III Municipio Calcio 16

Castelnuovese Calcio * 14

Brictense 12

Alba Sant’Elia* 8

Ginestra 7