Prima: l'Alba Sant'Elia corsara nel derby salvezza col Ginestra, pari Accademia. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla diciassettesima giornata del campionato di prima categoria, sette match giocati con due derby ricchi di goal e partite con risultati che smuovono la classifica alla seconda giornata di ritorno del girone B.

Trova un'altra vittoria il Città di Rieti, impegnata nel derby casalingo contro il Casperia vince con un netto 3-0. Match ricco di occasioni con il Città di Rieti che passa in vantaggio allo scadere del primo tempo con il solito Cioffi, secondo tempo che si apre con il raddoppio dei padroni di casa con Volponi e il tris che arriva con Cozzi al sessantasettesimo che chiude il match sul tre a zero e regala ai suoi un'altra vittoria importantissima per la classifica. Altra sconfitta per Casperia che non riesce a replicare la gara d’andata resta a 17 al decimo posto.

Sbanca l’Alba Sant’Elia, impegnata nel derby salvezza, in esterna ospite del Ginestra, tova la vittoria per 1-2. Gara importantissima per entrambe che vede i reatini passare in vantaggio al sesto minuto con Ciogli, che stoppa la palla spalle alla porta, si gira e porta in vantaggio i suoi. Pareggia i conti Ginestra al ventesimo con Cesaretti che da calcio di punizione trova uno splendido goal. Non molla l’Alba che ritrova il vantaggio allo scadere del primo tempo con Scardaoni che replica su punizione e chiude il primo tempo avanti. Secondo tempo di gestione per gli ospiti che rischiano poco e riescono vincere un’ottima partita. Tre punti importantissimi per l’Alba che mette la freccia sui sabini e sale al penultimo posto, torna invece all’ultimo posto Ginestra con sette punti.

Pareggio a reti bianche invece per l’Accademia Calcio Sabina, ospite del Brictense non va oltre lo zero a zero. Partita con buone occasioni per l’Accademia che tra le tante assenze recrimina anche un calcio di rigore non assegnato nel primo tempo, buone occasioni anche per i padroni di casa di che però sciupano tanto, secondo tempo in cui i sabini crescono nel gioco senza mai concretizzare e match che termina in pareggio. Un punto per l’Accademia che va a 22 al settimo posto.

Domenica da dimenticare invece per il Poggio San Lorenzo che ospite del Castrum Monterotondo cade per 3-1. Gara difficile per i sabini che vanno sotto, trovano il pareggio con Massimi e chiudono il primo sull’uno a uno, seconda metà di gioco fatale però per i sabini che subiscono due reti e cadono per tre a uno. Resta a 18 il Poggio San Lorenzo al nono posto, mentre sale il Castrum a 26 al quinto posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria di misura del Monterotondo 1935 per 1 a 0 ai danni del III Municipio calcio, la vittoria in esterna del Football Jus sul campo del Castelnuovese calcio per 0-1 e la vittoria del Soratte contro l’Accademia Sporting Roma per 2-1.

Turno di riposo per il Fiamignano Vallle del Salto che scala al quarto posto con 34 punti.

Risultati e marcatori (XVII giornata):

Città di Rieti 1936-Casperia 3-0: Cioffi, Volponi, Cozzi (C)

Ginestra-Alba Sant Elia 1-2: Ciogli, Scardaoni (A), Cesaretti (G)

Brictense-Accademia Calcio Sabina 0-0

Castrum Monterotondo-Poggio San Lorenzo 3-1: Massimi

Monterotondo 1935-III Municipio Calcio 1-0

Soratte-Accademia Sporting Roma 2-1

Castelnuovese Calcio-Football Jus 0-1

Classifica

Monterotondo1935 40

Città Di Rieti 1936 37

Soratte 34

Fiamignano Valle Del Salto 33

Castrum Monterotondo 26

Football Jus 24

Accademia Calcio Sabina 22

Accademia Sporting Roma 21

Poggio San Lorenzo 18

Casperia 17

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 13

Brictense 12

Alba Sant’Elia 8

Ginestra 7