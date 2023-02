Prima: Fiamignano resta in scia al Città di Rieti, primo squillo per Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, quattordicesima giornata giocata con tre derby ricchi di emozioni e tanti goal segnati che rendono superlativa la domenica e la classifica.

Vola il Città di Rieti, impegnato in mattinata nel derby interno contro l’Accademia Calcio Sabina, vince per 5-1, tanta reatinità nei cinque goal del Città di Rieti che con una prestazione superlativa vince la sua quarta partita consecutiva, rimette in perfetto equilibrio la differenza reti nei confronti del Monterotondo 1935 e resta al primo posto con trentuno punti. Fermata invece l’Accademia Calcio Sabina all’ottavo posto con diciotto punti.

Vince anche il Fiamignano Valle del Salto nel derby interno con to Casperia, partita ricca di goal che vede gli equicoli trionfare per 4-2. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 è il Fiamignano ad aprire le marcature al cinquantaseiesimo con Anselmi che su calcio di punizione manda in vantaggio i suoi, passano sette minuti e Creazzo raddoppia, non molla Casperia che due minuti dopo dimezza lo svantaggio con Mevoli, tante occasioni di li in poi con il Fiamignano che trova il 3-1 con Ranieri, ci credono i sabini che all’ottantaquattresimo trovano il 3-2 con Ricci che riaccende le speranze, ci penserà poi il giovane Caldarelli a mettere parola fine alla gara che al novantesimo realizza il definitivo 4-2 e regala agli equicoli tre punti d’oro, che restano al secondo posto a meno due dal primato. Fermato a diciassette invece il Casperia al nono posto.

Domenica da incorniciare per Ginestra che nel derby sabino contro il Poggio San Lorenzo trova la prima vittoria della stagione con il risultato di 3-2, partita incredibile che vede i padroni di casa chiudere un ottimo primo tempo con il risultato di 2-0, grande risalita nella seconda meà di gioco da parte del Poggio San Lorenzo che nel giro di dieci minuti ne fa due e pareggia un match che sembrava già perso, non mollerà però Ginestra che all’ottantesimo ritrova il vantaggio con Micarelli che sigla il 3-2 e trova i tre punti. Ottima vittoria per i padroni di casa che aggiungono tre tasselli, fanno sei e superano l’Alba Sant’Elia in classifica.

Domenica da dimenticare per l’Alba Sant’Elia, impegnata nel match esterno ospite del Soratte, gara complicata per i reatini che contro uno scatenato Soratte cadono per 5-1, poco da dire sulla partita che vede i padroni di casa chiudere la prima metà di gioco sull’1-0, secondo tempo che sarà fatale poi per la formazione di Pompili che si disunisce e concede quattro goal al Soratte che cala la cinquina e si porta a ventotto a meno uno da Fiamignano, alba che finisce ultima con cinque punti in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Monterotondo 1935 nel derby cittadino contro il Castrum Monterotondo per 1-0, la vittoria dell’Accademia Sporting Roma per 3-1 ai danni del Football Jus e la vittoria esterna del III Municipio Calcio per 0-3 ospite del Castelnuovese calcio.

Turno di riposo per Brictense ferma a undici punti.

Risultati e marcatori

Città Di Rieti 1936-Accademia Calcio Sabina 5-1: Laurenti, Cioffi, Zanette, De Dominicis, Parente (C), Williams (A)

Fiamignano Valle Del Salto-Casperia 4-2: Anselmi A. Creazzo, Ranieri, Caldarelli (F), Mevoli, Ricci (C)

Ginestra-Poggio San Lorenzo 3-2: Di Casimirro, Falchetti, Micarelli (G), Paolucci, Massimi (P)

Soratte-Alba Sant Elia 5-1: Ciogli (A)

Monterotondo 1935-Castrum Monterotondo 1-0

Accademia Sporting Roma-Football Jus 3-1

Castelnuovese Calcio-III Municipio Calcio 0-2

Classifica

Città Di Rieti, Monterotondo 31

Fiamignano Valle Del Salto 29

Soratte 28

Castrum Monterotondo, Accademia Sporting Roma 20

Football Jus, Accademia Calcio Sabina 18

Casperia 17

Poggio San Lorenzo 15

III Municipio Calcio 12

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

Ginestra 6

Alba Sant’Elia 5