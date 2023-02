Prima: Fiamignano corsaro nel derby resta in scia a Città di Rieti e Monterotondo. Risultati e marcatori

RIETI - Si chiude un'altra domenica del campionato di calcio di Prima Categoria, tredicesima giornata giocata con tanti goal e risultati favorevoli in chiave classifica per le reatine che tengono testa a uno scatenato Monterotondo.

Domenica di festa per il Città Di Rieti che nel derby pomeridiano ospite del Poggio San Lorenzo passa per 0-2, gara da subito ricca di emozioni con tante occasioni da ambedue le squadre, saranno i reatini a trovare il vantaggio con Cioffi che dal dischetto non sbaglia e fa uno a zero, partita ancora più in salita poi per il Poggio San Lorenzo che dopo lo svantaggio si ritrova in dieci a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sarà Fany a mettere la parola fine alla gara, all’ottantatreesimo fa il due a zero e regala i tre punti ai suoi che continuano nella serie di vittorie e restano in testa alla classifica al pari di Monterotondo con 28 punti. Fermato il Poggio San Lorenzo a 15 al decimo posto.

Altra vittoria anche per Fiamignano Valle Del Salto, impegnata in mattinata nel derby esterno contro l’Alba Sant’Elia, partita carica di concentrazione che vede gli ospiti andare in inferiorità numerica al quarto dora del primo tempo, tante occasioni poi nei primi quarantacinque minuti dove però il risultato non va oltre lo 0-0, sarà Ranieri a sbloccare il match al sessantesimo e a portare Fiamignano in vantaggio, che riuscirà poi a trovare il raddoppio a cinque dalla fine con Anselmi che sigla la vittoria regala ai suoi tre ottimi punti in classifica. Equicoli che restano a meno due dal primo posto e continuano l’inseguimento, Alba che torna alla sconfitta e resta a cinque in classifica al penultimo posto.

Torna alla vittoria anche l’Accademia calcio Sabina nel match interno contro Castelnuovese Calcio, partita molto importante in chiave classifica per i sabini che dopo un primo tempo con tante occasioni sciupate riesce ad aprire la scatola difensiva avversaria e rifila tre goal nel secondo tempo, complice anche un ispirato Benedetti che realizza una doppietta e porta i suoi a 18 punti agganciando così il Football Jus.

Domenica amara per Casperia, impegnata nel match interno contro l’Accademia Sporting Roma cade per 1-2, partita difficile per i sabini che nonostante un ottimo primo tempo incassano due goal in centoventi secondi che risultano fatali alla formazione di Capulli che incassa la sconfitta e resta a 17 all’ottavo posto.

Domenica da dimenticare anche per Ginestra, impegnata in terra eretina ospite del Castrum Monterotondo, periodo difficile per i sabini che non riescono ad uscire dal tunnel di sconfitte e cadono nuovamente per 5-0, sconfitta pesante che sottolinea sempre di più le difficoltà di organico dei sabini che restano all’ultimo posto con tre punti.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Monterotondo 1935 ospite di Brictense per 0-3 che tiene la testa della classifica ancora imbattuto, trionfa anche il Soratte ospite del III Municipio Calcio per 0-2 e vola al quarto posto a meno uno da Fiamignano.

Turno di riposo per Football Jus.

Risultati e marcatori (XIII giornata):

Poggio San Lorenzo-Città Di Rieti 0-2: Cioffi, Fany (C)

Alba Sant’Elia-Fiamignano Valle Del Salto 0-2: Ranieri M. Anselmi (F)

Casperia-Accademia Sporting Roma 1-2: Ubah (C)

Accademia Calcio Sabina-Castelnuovese Calcio 3-0: Benedetti, Benedetti, Lupi (A)

Castrum Monterotondo-Ginestra 5-0

Brictense-Monterotondo 0-3

III Municipio Calcio-Soratte 0-2

Classifica

Monterotondo 1935, Città Di Rieti 28

Fiamignano Valle del Salto 26

Soratte 25

Castrum Monterotondo 20

Football Jus, Accademia Calcio Sabina 18

Casperia, Accademia Sporting Roma 17

Poggio San Lorenzo 15

Brictense 11

Castelnuovese Calcio 10

III Municipio Calcio 9

Alba Sant’Elia 5

Ginestra 3