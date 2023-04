Prima: Fiamignano Valle del Salto e Poggio San Lorenzo vincono i derby. Risultati e marcatori

RIETI - Termina un'altra giornata di calcio per le sette reatine partecipanti al girone B di Prima Categoria, ventunesima giornata giocata con ben due derby che hanno rispettato le aspettative e gare d’alta quota che hanno caratterizzato questa sesta giornata di ritorno.

Derby scoppiettante quello tra Ginestra e Fiamignano Valle del Salto giocato in mattinata e terminato con il risultato di 2-3 a favore degli equicoli. Partita ricca di goal che vede gli ospiti imporsi fin da subito e trovare il doppio vantaggio prima con Marco Anselmi e poi con Napoleone e primo tempo che si chiude sullo 0-2. Secondo tempo in cui Ginestra sale di gioco e dimezza lo svantaggio con Lugini al cinquantasettesimo, ci penserà però Anselmi questa volta Antonio a ritrovare il doppio vantaggio al sessantaduesimo minuto. Non molla Ginestra e tre minuti dopo ritrova la rete con Di Casimirro. Tante occasioni da lì in poi con il match che terminerà con il risultato di 2-3. Tre punti per Fiamignano che ritrova la vittoria e si porta a meno uno dal terzo posto, cade Ginestra che resta a otto all’ultimo posto.

Vittoria di misura per Poggio San Lorenzo impegnato nel derby pomeridiano, in casa contro l’Alba Sant’Elia passa per 1-0, match con tante occasioni che vede i sabini sbagliare un calcio di rigore con De Angelis al sessantesimo del primo tempo, ci penserà però Grifoni a portare in vantaggio i padroni di casa dieci minuti più tardi. Ci proverà fino alla fine l’Alba che poco cinica non riuscirà a trovare il goal del pareggio e match che termina 1-0. Sale il Poggio San Lorenzo che va a 22 al decimo posto, resta al penultimo invece l’Alba con nove punti.

Altra grande vittoria anche per il Città di Rieti che nel big match interno contro il Soratte mette la quinta e trionfa con il risultato di 6-2. Domenica di grande festa per i reatini che in un match apparentemente difficile trovano una vittoria importantissima impreziosita dalla tripletta di De Dominicis che ribadisce la forza degli uomini di Pagliarini che restano al primo posto condiviso con Monterotondo 1935.

Bella vittoria anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata nel pomeriggio in casa contro il III Municipio calcio si impone e cala una splendida cinquina. Match che parte però in salita per i sabini che su una distrazione da calcio d’angolo vanno sotto nei primi minuti, di lì in poi solo Accademia che con William, Toma e Marchegiani ribalta il risultato. Trova il goal sul finale il III Municipio calcio che chiude il primo tempo con il parziale di 3-2. Secondo tempo d’esaltazione per i locali che grazie a un ispirato Toma calano vincono un match fondamentale. Più tre per gli uomini di Scaricamazza che mettono la freccia e superano Casperia in classifica con 24 punti.

Pareggio in esterna invece per il Casperia, impegnato in mattinata ospite del Castrum Monterotondo trova un ottimo punto con il risultato di 2-2. Gara da subito in salita per gli ospiti che con un avvio shock in dieci minuti si ritrovano sotto di due, grande ripresa poi per i sabini che nel finale del primo tempo riescono in quattro minuti a pareggiare i conti grazie alle reti di Lugini e Pezza e primo tempo che si chiude in pareggio. Secondo tempo ricco di occasioni per entrambe che però non si convertono in rete e match che termina 2-2. Buon Punto per Casperia che va a 24 all’ottavo posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo il poker del Monterotondo ai danni dell’Accademia Sporting Roma e la vittoria esterna del Football Jus ospite del Brictense per 0-3.

Risultati e marcatori (XXI giornata)

Ginestra-Fiamignano Valle del Salto 2-3: Falchetti, Di Casimirro (G), Anselmi M, Napoleone, Anselmi A (F).

Poggio San Lorenzo-Alba Sant’Elia 1-0: Grifoni (P)

Città Di Rieti 1936-Soratte 6-2: De Dominicis, Parente, Laurenti, De Dominicis, Volponi, De Dominicis (C), Montefoschi, Montefoschi (S)

Accademia Calcio Sabina-III Municipio Calcio 5-2: William, Toma, Marchegiani, Toma, aut (A)

Castrum Monterotondo-Casperia 2-2: 35 Lugini, Pezza(C)

Monterotondo 1935-Accademia Sporting Roma 4-0

Brictense-Football Jus 0-3

Classifica

Città di Rieti 1936, Monterotondo 1935 52

Soratte 38

Fiamignano Valle del Salto 37

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 30

Accademia Calcio Sabina 26

Casperia 24

Accademia Sporting Roma 23

Poggio San Lorenzo 22

III Municipio Calcio 19

Castelnuovese Calcio 17

Brictense 15

Alba Sant’Elia 9

Ginestra 8