Prima: Monterotondo festeggia, l'Alba Sant'Elia giocherà in casa il playout con la Brictense. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla trentesima nonché ultima giornata del campionato di prima Categoria, sette le gare giocate con due anticipi molto belli e risultati della domenica che non hanno sorriso alle reatine che chiudono il campionato con tante speranze per la prossima stagione.

Spicca il derby tra Ginestra e Accademia Calcio Sabina, giocato ieri nell’anticipo della trentesima giornata terminato con il risultato di 1-1. Bella gara fin da subito che vede i due team chiedere poco alla classifica finale e giocare un match a viso apertissimo, un goal per parte ma tante azioni create. Chiude il campionato il Ginestra a 13 punti all’ultimo posto in classifica che significa retrocessione, resta al settimo posto l’Accademia Calcio Sabina che chiude un’ottima stagione con 41 punti in classifica.

Trova la vittoria il Città Di Rieti, impegnato in mattinata in casa contro il III Municipio Calcio trionfa con il risultato di 5-0. Solita grande partita per i ragazzi di Pagliarini che trascinati dai soliti protagonisti rifilano un’importante cin quina al team romano, a poco serve la vittoria però perché vince anche il Monterotondo 1935 e condanna il Città di Rieti al secondo posto con ben 73 punti, ora tutti concentrati sulla finale di Coppa Lazio che potrebbe comunque valere la Promozione.

Trova la vittoria anche il Casperia, impegnato in mattinata nella difficile esterna contro il Soratte trionfa per 1-2. Gara ben giocata dai sabini che prima con Magnerini e poi con il solito Ubah rifilano un uno due fatale per il Soratte che prova comunque a reagire con il goal di Montefoschi nel secondo tempo. Tre punti per il Casperia che chiude il campionato d’esordio con 39 punti all’ottavo posto. Chiude al terzo posto in classifica il Soratte con 50 punti.

Domenica da dimenticare invece per l’Alba Sant’Elia, impegnata in esterna nel match da dentro o fuori contro il Castelnuovese Calcio trova il pareggio per 1-1. Buona gara da parte dei reatini che partono bene e creano fin da subito opportunità per andare in vantaggio. Il vantaggio verrà però trovato dal Castelnuovese allo scadere del secondo minuto di recupero del primo tempo che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa per 1-0. Secondo tempo dominato dai reatini che nonostante le tante defezioni riescono a trovare il pareggio con Ciogli al settantatreesimo, di il in poi tante occasioni per ambedue che però non vengono sfruttate al massimo e match che termina 1-1. Resta in Prima Categoria il Castelnuovese Calcio che chiude il campionato con 26 punti al dodicesimo posto, condannato ai play out invece l’Alba Sant’Elia che domenica prossima affronterà in casa Brictense per lo spareggio che vale una stagione.

Cade il poggio San Lorenzo, impegnato nella difficile esterna contro il Monterotondo 1935 perde con un netto 3-0.

Grande gara degli eretini che non sentono il peso della pressione e calano un secco tris ai sabini che equivale alla vittoria del campionato. Poco da fare per i ragazzi di mister Donati che provano inizialmente a fermare la carica dei padroni di casa ma poi si arrendono alla potenza dell’avversario. Vince il campionato il Monterotondo 1935 che chiude la stagione da imbattuto con 74 punti in classifica e si prepara per la Promozione. Chiude il campionato all’undicesimo posto invece il Poggio San Lorenzo con 27 punti.

Sabato da dimenicare anche per il Fiamignano valle Del Salto, impegnato nell’anticipo del sabato pomeriggio, in casa contro il Football Jus cade con il rocambolesco risultato di 3-4. Match ricco di occasioni impreziosito dalla doppietta di Ranieri Andrea e dalla rete di De Santis che però non valgono i tre punti. Vince il Football Jus che mette la freccia e scavalca in classifica i padroni di casa al quarto posto con 48 punti, scende al quinto posto invece il Fiamignano Valle Del Salto che chiude la stagione con 46 punti in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria del Castrum Monterotondo ospite del Brictense con il risultato di 2-4.

Turno di Riposo per l’Accademia Sporting Roma che chiude il campionato con 32 punti al nono posto.

Risultati e marcatori (XXX giornata):

Ginestra-Accademia Calcio Sabina 1-1: Tulli (G), Piras (A)

Città Di Rieti-III Municipio Calcio 5-0: Parente, De Dominicis, Aut, Cioffi, Pasqualini (C)

Castelnuovese Calcio-Alba Sant’Elia 1-1: Ciogli (A)

Soratte-Casperia 1-2: Magnerini, Ubah (C)

Monterotondo 1935-Poggio San Lorenzo 3-0:

Fiamignano Valle Del Salto-Football Jus 3-4: Ranieri A. Ranieri A. De Santis A. (F)

Brictense-Castrum Monterotondo 2-4

Classifica:

Montrotondo 1935 74

Città di Rieti 1936 73

Soratte 50

Football Jus 48

Fiamignano Valle Del Salto 46

Castrum Monterotondo 43

Accademia Calcio Sabina 41

Casperia 39

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio 30

Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 26

Alba Sant’Elia 23

Brictense 18

Ginestra 13