Prima: Città di Rieti a gonfie vele, Fiamignano e Alba si dividono la posta, Accademia corsara. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sui campi da calcio del campionato di Prima Categoria, sette match giocati in mattinata con due derby ricchi di gol e risultati che hanno ancora una volta rimandato il titolo di campione di categoria alle prossime giornate.

Continua la cavalcata del Città di Rieti, impegnato in mattinata nel derby interno contro il Poggio San Lorenzo, cala la cinquina e trionfa per 5-0. Grande partita dei ragazzi di Pagliarini che nella prima mezzora vengono contenuti dagli avversari ma riescono comunque a trovare due goal nel finale del primo tempo che valgono il momentaneo 2-0. Secondo tempo che vede il Città di Rieti proiettato in avanti difatti riesce a trovare altri tre goal che piegano i sabini e gara che termina 5-0. Tre punti per i reatini che restano comunque al secondo posto a due giornate dal termine. Resta a 27 il Poggio San Lorenzo all’undicesimo posto.

Derby ricco di emozioni anche quello tra Fiamignano Valle Del Salto e Alba Sant’Elia che vede le due squadre uscire dalla gara con un ottimo punto. Match ricco di azioni fin da subito, a trovare il vantaggio è il Fiamignano con Dirdala che al quindicesimo trova il goal dell’uno a zero, tante occasioni nel primo tempo anche per l’Alba che sul finale fallisce un calcio di rigore che avrebbe ristabilito la parità e primo tempo che si chiude 1-0 per i padroni di casa. Parte bene il Fiamignano che trova il doppio vantaggio al cinquantesimo minuto con Ferraresi che realizza il due a zero e mette al “sicuro” il risultato. Non mollerà mai l’Alba che prima dimezza con Bejedti al settantasettesimo e all’ultimo dei quattro di recupero trova il goal del pareggio con Ciogli, che, freddo dagli undici metri regala il pareggio ai suoi. Sale l’Alba che approfitta della sconfitta di Brictense e mette la freccia a più uno. Resta al quarto posto il Fiamignano con 46 punti.

Domenica di vittoria anche per l’Accademia Calcio Sabina, impegnata nel match esterno ospite del Castelnuovese calcio trionfa per 1-2. Ottima gara dei ragazzi di mister Scaricamazza che trovano il vantaggio al ventesimo del primo tempo grazie ad un’ottima azione di squadra terminata con una bellissima imbucata da parte di Toma per Marchegiani che ringrazia e realizza l’uno a zero che vale il primo tempo. Secondo tempo che inizia alla grande per i sabini che dopo cinque minuti trovano anche il secondo goal con Toma che sfrutta un ottimo cross dalla destra mette in rete e porta ai suoi il doppio vantaggio. Tante occasioni poi in contropiede per l’Accademia che poco cinico non riesce a trovare il terzo goal che avrebbe chiuso i giochi, a trovare il goal sarà però il Castelnuovese all’ottantesimo, goal però vano ai fini del risultato e match che termina 1-2 in favore dei sabini che festeggiano il sesto risultato utile consecutivo che vale il settimo posto con 40 punti.

Ottimo pareggio anche per Casperia, impegnato in mattinata, ospite dell’Accademia Sporting Roma.

Match molto intenso che vede i due team giocare a viso aperto fin dall’inizio, tante occasioni per il Casperia che però non riesce a sfruttare al massimo e match che termina 1-1. Un punto a testa con i sabini che restano a 33 all’ottavo posto, resta a meno uno l’Accademia Sporting Roma con 32 punti.

Cade il Ginestra, impegnato anch’esso in mattinata in casa contro il Castrum Monterotondo. Match ricco di emozioni che vede i padroni di casa chiudere in svantaggio il primo tempo con il risultato di 1-2. Secondo tempo di crescita però per il Ginestra che prima al sessantesimo e poi al settantesimo ribalta il risultato e torna in vantaggio per 3-2. Tante disattenzioni poi per i ragazzi di Leoni che non riescono a difendere il risultato e cadono nel finale per 3-5. Domenica fatale per il Ginestra che resta ultimo in classifica retrocede matematicamente in Seconda Categoria, prende tre punti invece il Castrum che sale a 40 al sesto posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria straripante del Monterotondo 1935 ai danni del Brictense per 8-1, vince anche il Soratte in rimonta per 3-2 contro il III Municipio Calcio.

Risultati e marcatori (XXVIII giornata):

Città di Rieti 1936-Poggio San Lorenzo 5-0: Pasqualini, De Dominicis, Parente, De Dominicis, Cozzi (C)

Fiamignano Valle Del Salto-Alba Sant’Elia 2-2: Dirdala, Ferraresi (F), Bejedti, Ciogli (A)

Castelnuovese Calcio-Accademia Calcio Sabina 1-2: Marchegiani, Toma (A)

Accademia Sporting Roma-Casperia 1-1

Ginestra-Castrum Monterotondo 3-5: Micarelli, Tulli, Imperatori (G)

Monterotondo 1935-Brictense 8-1

Soratte-III Municipio Calcio 3-2

Classifica

Monterotondo 1935 68

Città di Rieti 1936 67

Soratte 50

Fiamignano Valle del Salto 46

Football Jus 42

Castrum Monterotondo, Accademia Calcio Sabina 40

Casperia 33

Accademia Sporting Roma 32

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 27

Castelnuovese Calcio 25

Alba Sant’Elia 19

Brictense 18

Ginestra 9