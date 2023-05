Prima: derby pirotecnico Fiamignano-Accademia Sabina, vince Città di Rieti, cadono le altre. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla ventiseiesima giornata del campionato di Prima Categoria, sette i match giocati con un derby ricco di goal e scontri diretti che hanno ancor di più definito la classifica a quattro giornate dal termine del campionato.

Super derby quello giocato tra Fiamignano Valle del Salto e Accademia Calcio Sabina terminato in pareggio con il rocambolesco risultato di 4-4. Gara spettacolare che vede i due team imporsi fin da subito, partono bene i padroni di casa che nonostante le tante defezioni giocano un ottimo primo tempo e chiudono la prima metà di gioco in vantaggio 4-1. Secondo tempo in cui si ribalta tutto, sale il gioco dell’Accademia che dopo un ottimo primo tempo (poco cinico) mette la quarta e riesce a ribaltare il risultato al novantatreesimo chiudendo la gara con uno spettacolare 4-4. Un punto a testa con i padroni di casa che scalano al quarto posto in classifica con 45 punti, ospiti che restano al settimo con 34 punti.

Domenica di festa per il Città di Rieti, impegnato in mattinata, in casa contro Brictense si impone con forza e ritrova la vittoria con il risultato di 6-1, gara spettacolare degli uomini di Pagliarini che reagiscono subito alla dura sconfitta subita nella scorsa giornata e grazie alla tripletta del solito De Dominicis schiantano il team capitolino e guadagnano tre ottimi punti. Resta al secondo posto il Città di Rieti con 61 punti, fermato Brictense che rimane al terzultimo posto a 17.

Domenica da dimenticare per il Poggio San Lorenzo, impegnato in esterna nella difficile gara contro il Soratte cade per 1-0, gara difficile per i sabini che poco lucidi subiscono il goal e non riescono a riacciuffare il risultato nonostante le tante occasioni, resta a 26 il Poggio San Lorenzo al decimo posto, sale invece il Soratte che riconquista la terza posizione in solitaria con 47 punti.

Domenica amara anche per il Ginestra, impegnato in casa contro la capolista Monterotondo 1935 cade per 1-3. Gara difficile per i ragazzi di Leoni che nonostante una buona partenza e aver chiuso il primo tempo con il risultato di 1-1 non riescono ad arginare gli assalti degli ospiti e subiscono due goal che li condannano alla quinta sconfitta consecutiva e all’ultimo posto in classifica con 8 punti, continua la scalata del Monterotondo che resta primo in classifica a più quattro dalla seconda posizione.

Cade anche l’Alba Sant’Elia, impegnata anch’essa in esterna, ospite del Football Jus perde con il risultato di 2-0, poco da dire sulla gara che vede i padroni di casa imporsi fin da subito e trovare il doppio vantaggio, tante occasioni di lì in poi per i reatini che poco cinici non riescono a trovare il goal per riaprire la gara e chiudono il match sul 2-0.

Resta a 15 l’Alba Sant’Elia al penultimo posto, sale invece il Football Jus che resta al quinto posto con 38 punti.

Tra le altre gare di giornata troviamo la vittoria dell’Accademia Sporting Roma contro il III Municipio Calcio per 3-1 e la vittoria del Castelnuovese Calcio per 1-0 ai danni del Castrum Monterotondo.

Turno di riposo per Casperia che resta a 31 al nono posto.

Risultati e marcatori (XXVI giornata):

Fiamignano Valle del Salto-Accademia Calcio Sabina 4-4: Caldarelli, Ranieri A, Napoleone Ranieri A. (F),

Città di Rieti-Brictense 6-1: 3 De Dominicis

Soratte-Poggio San Lorenzo 1-0

Ginestra-Monterotondo 1935 1-3:

Football Jus-Aba Sant’Elia 2-0

Accademia Sporting Roma-III Municipio Calcio 3-1

Castelnuovese Calcio-Castrum Monterotondo 1-0

Riposa Casperia

Classifica

Monterotondo 1935 65

Città di Rieti 1936 61

Soratte 47

Fiamignano Valle del Salto 45

Football Jus 38

Castrum Monterotondo 37

Accademia Calcio Sabina 34

Accademia Sporting Roma, Casperia 31

Poggio San Lorenzo 26

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 24

Brictense 17

Alba Sant’Elia 15

Ginestra 8