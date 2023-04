Prima: Città di Rieti riposa, Monterotondo torna in vetta. Colpo del Fiamignano. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sulla ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria sette i match giocati con un derby ricco d’emozioni e gare che hanno lasciato l’amaro in bocca per alcune reatine che chiudono questa ottava giornata di ritorno con un magro bottino.

Spicca il derby tutto sabino tra Accademia Calcio Sabina e Casperia terminato tre a uno in favore dei padroni di casa. Gara molto bella che vede i locali imporsi fin da subito e calare il tris ai danni degli ospiti, grazie alle reti di Gattarelli, Toma e Luca che regalano ai propri tifosi una domenica di festa e l’ottavo posto in classifica a meno uno proprio dal Casperia. Ospiti fermati a trenta punti al settimo posto in classifica.

Domenica di vittoria anche per il Fiamignano Valle Del Salto, impegnato in esterna ospite del Brictense vince di misura per zero a uno. Gara che vede gli equicoli rimaneggiati da infortuni e squalifiche da scontare, difatti il match resta in stallo sullo zero a zero fino al novantesimo, sarà poi Ranieri Matteo a sboccare un match difficile grazie ad un calcio di rigore che nonostante verrà fatto ripetere non verrà sbagliato dal Capitano degli equicoli che, freddissimo regala ai suoi una splendida vittoria all’ultimo respiro che vale tre punti d’oro e l’aggancio in classifica sul Soratte al terzo posto.

Domenica amara per il Poggio San Lorenzo che nella partita pomeridiana in casa contro il Football Jus perde con il risultato di uno a due, gara difficile per i sabini che nonostante la rete di Patras non riescono a fermare gli avversari e cadono per 1-2. Fermato il Poggio San Lorenzo con 22 punti in classifica e scala all’undicesimo posto al pari del III Municipio Calcio, sale invece il Football Jus a 33 al sesto posto.

Domenica da dimenticare anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata in esterna sul campo del III Municipio calcio cade per 3-2. Gara sfortunata per gli uomini di mister Pompili che nonostante avessero chiuso il primo tempo in vantaggio per 1-2 grazie alle reti di Scardaoni e Ciogli perdono campo nel secondo tempo e cedono agli attacchi avversari che, riescono a ribaltare il risultato chiudendo il match in vantaggio per 3-2. Fermata l’Alba Sant’Elia che resta a dodici al penultimo posto in classifica ma mantiene comunque un consistente vantaggio sull’ultimo posto.

Altra sconfitta interna anche per il Ginestra che in mattinata al comunale di Monteleone sabino ospitava il Castelnuovese Calcio. Gara difficile per i sabini che non riescono ad opporsi agli assalti della squadra capitolina e cadono per 0-3, classifica che si fa sempre più difficile per gli uomini di Leoni che non vincono in campionato dal 12 febbraio e restano ultimi in classifica con 8 punti a sei giornate dalla fine del campionato.

Tra le altre gare di giornata troviamo il big match tutto “romano” tra Monterotondo 1935 e Soratte terminato 6-1 per i padroni di casa che dilagano e si riprendono momentaneamente il primato in classifica ai danni del Città Di Rieti che oggi osservava il turno di riposo, termina invece 1-2 il match tra Castrum Monterotondo e Accademia Sporting Roma.

Turno di riposo per il Città di Rieti che resta a 55 e scala al secondo posto in classifica.

Risultati e marcatori (XXIII giornata):

Accademia Calcio Sabina-Casperia 3-1: Gattarelli, Toma, Luca (A), Ubah (C).

Brictense-Fiamignano Valle Del Salto 0-1: Ranieri M. (F)

Poggio San Lorenzo-Football Jus 1-2: Patras (P)

III Municipio Calcio-Alba Sant’Elia 3-2: Ciogli, Scardaoni (A)

Ginestra-Castelnuovese Calcio 0-3

Monterotondo 1935-Soratte 6-1

Castrum Monterotondo-Accademia Sporting Roma 1-2

Riposa Città Di Rieti

Classifica

Monterotondo 1935 56

Città Di Rieti 55

Fiamignano Valle Del Salto, Soratte 41

Castrum Monterotondo 34

Football Jus 33

Casperia 30

Accademia Calcio Sabina 29

Accademia Sporting Roma 27

III Municipio Calcio, Poggio San Lorenzo 22

Castelnuovese Calcio 20

Brictense 16

Alba Sant’Elia 12

Ginestra 8